У ПриватБанка могут возникнуть проблемы с наследованием средств из-за долгов — подробности

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В государственном "ПриватБанке" могут возникнуть проблемы при осуществлении оформления наследства умерших лиц. В случае запроса нотариуса могут предоставить неполную информацию, что потом "ударит по кошельку" наследников.

О такой ситуации говорится в одном из сообщений на портале "Минфин".

Проблемы с наследованием средств из-за долгов в ПриватБанке

Как отметила одна из клиенток ПриватБанка, при оформлении наследства финучреждение предоставило нотариусам неполную информацию, что привело к финансовым потерям.

Так, на запрос нотариуса банк предоставил официальный ответ, где указал остатки на трех счетах в размере 1956 грн и не упомянул о наличии задолженности.

Ориентируясь на соответствующую официальную информацию, гражданка оплатила услуги нотариуса в сумме 600 грн, однако после подачи заявления на выплату средств, банк вместо зачисления суммы на карту списал их в счет выявленной задолженности.

Удалось ли получить от банка объяснение и средства

Гражданка сообщила, что она обратилась в финучреждение за объяснением, ведь банк дезинформировал нотариуса, предоставив неполные данные о состоянии счетов умершего человека, из-за чего понесла прямые убытки в размере 600 грн (по цене свидетельства). Если бы была проинформирована о долге, то его бы не оформляла.

Она сообщила, что, поскольку банк отказался вернуть средства, готовит официальную претензию. Если вопрос не решат возвратом средств или компенсацией расходов на нотариуса, которые стали следствием ошибки банка, следующим шагом станет жалоба в Национальный банк и судебный иск.

На портале отметили, что нотариус должен был в запросе к ПриватБанку истребовать информацию не только о наличии средств, но и о наличии возможных долгов по кредитам или кредитным картам.

Если в запросе нотариуса не было упоминания о наличии возможной задолженности, то речь может идти о просчете нотариуса.

Обращение к ПриватБанку. Источник: Минфин

