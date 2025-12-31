Переводы в ПриватБанке по-новому — кто получит финансовую выгоду

Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE

Для клиентов госфинучреждения "ПриватБанк" временно изменились правила осуществления международных переводов с картами Mastercard. Согласно им, предусматривается начисление компенсаций за соответствующие операции до апреля 2026 года.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банковского учреждения.

Реклама

Читайте также:

Р2Р-переводы в ПриватБанке по-новому

Согласно сообщению госфинучреждения, клиенты смогут присоединиться к акционной программе ежемесячного начисления кэшбэка за международные переводы с картами Mastercard до 5 апреля 2026 года.

Ожидается несколько волн розыгрыша финансовых компенсаций от 250 до 50 тыс. грн, суперприз разыграют в конце в размере 100 тыс. грн. Не предусмотрено ограничений на общую сумму кэшбэка, на которую будет иметь право один участник за все время действия программы.

В банке пояснили, что для участия в предоставлении финансовой выгоды нужно лишь соблюсти несколько условий:

достижение совершеннолетия клиентами;

наличие идентификационного кода;

иметь активную карту Mastercard от ПриватБанка (карта для выплат, Универсальная, Универсальная Gold, премиальные карты);

получить/отправить международный р2р-перевод на/с карты Mastercard от ПриватБанка.

Любой международный перевод автоматически будет участвовать в розыгрыше кэшбэка.

Как купить валюту и осуществить международный перевод

Осуществить международный р2р перевод можно только с валютной карты Mastercard от ПриватБанка. Размер может стартовать с 1 доллара или 1 евро (в эквиваленте), максимальный разрешается перевод до 100 тыс. грн (эквивалент).

Также граждане могут в режиме онлайн приобрести валюту для осуществления перевода на зарубежную карту Mastercard в "Приват24".

Для этого необходимо проверить наличие валютной карты Mastercard в кошельке. При отсутствии — нужно открыть валютную Digital карту в дистанционном режиме. Чтобы купить валюту, необходимо:

открыть опцию "Перевести";

выбрать в поле "С карты" гривневую карту ПриватБанка;

нажать на валютную карту Mastercard от Привата в поле "Получатель";

ввести необходимую сумму и нажать "Продолжить".

Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк изменит правила предоставления услуг с января следующего года. Один из сервисов, который действовал в Украине и за рубежом, будет иметь свой тариф.

Еще сообщали, что ПриватБанк введет системные изменения в обслуживании ветеранов. Банк обновит принципы работы с такими клиентами.