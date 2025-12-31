Переводы в ПриватБанке по-новому — кто получит финансовую выгоду

Р2Р-переводы в Приват24 — что изменилось для клиентов
Для клиентов госфинучреждения "ПриватБанк" временно изменились правила осуществления международных переводов с картами Mastercard. Согласно им, предусматривается начисление компенсаций за соответствующие операции до апреля 2026 года.
Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банковского учреждения.
Р2Р-переводы в ПриватБанке по-новому
Согласно сообщению госфинучреждения, клиенты смогут присоединиться к акционной программе ежемесячного начисления кэшбэка за международные переводы с картами Mastercard до 5 апреля 2026 года.
Ожидается несколько волн розыгрыша финансовых компенсаций от 250 до 50 тыс. грн, суперприз разыграют в конце в размере 100 тыс. грн. Не предусмотрено ограничений на общую сумму кэшбэка, на которую будет иметь право один участник за все время действия программы.
В банке пояснили, что для участия в предоставлении финансовой выгоды нужно лишь соблюсти несколько условий:
- достижение совершеннолетия клиентами;
- наличие идентификационного кода;
- иметь активную карту Mastercard от ПриватБанка (карта для выплат, Универсальная, Универсальная Gold, премиальные карты);
- получить/отправить международный р2р-перевод на/с карты Mastercard от ПриватБанка.
Любой международный перевод автоматически будет участвовать в розыгрыше кэшбэка.
Как купить валюту и осуществить международный перевод
Осуществить международный р2р перевод можно только с валютной карты Mastercard от ПриватБанка. Размер может стартовать с 1 доллара или 1 евро (в эквиваленте), максимальный разрешается перевод до 100 тыс. грн (эквивалент).
Также граждане могут в режиме онлайн приобрести валюту для осуществления перевода на зарубежную карту Mastercard в "Приват24".
Для этого необходимо проверить наличие валютной карты Mastercard в кошельке. При отсутствии — нужно открыть валютную Digital карту в дистанционном режиме. Чтобы купить валюту, необходимо:
- открыть опцию "Перевести";
- выбрать в поле "С карты" гривневую карту ПриватБанка;
- нажать на валютную карту Mastercard от Привата в поле "Получатель";
- ввести необходимую сумму и нажать "Продолжить".
