ПриватБанк рекомендовал заменить старые карты — для кого актуально

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE

Клиентам государственного финучреждения "ПриватБанка" можно осуществить перевыпуск шести видов пластиковых карт, срок действия которых закончился или подходит к концу. В банке объяснили, кому рекомендовано воспользоваться такой возможностью.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию пресс-службы банка.

Реклама

Читайте также:

Что не так со старыми картами ПриватБанка

Несмотря на то, что ПриватБанк на период военного положения автоматически продлил срок действия всех карт, есть категории граждан, которым рекомендуют заменить старую пластиковую карту.

Реклама

Карты с пролонгированным сроком действия позволяют:

делать расчеты в точках продаж или онлайн в Украине;

снимать наличные в банкоматах/терминалах/кассах;

проводить операции в веб-версии и мобильном приложении "Приват24".

Однако граждане, которые находятся за рубежом, могут столкнуться с трудностями при операциях старыми картами, ведь ими не везде можно будет рассчитываться. Единственным вариантом для оплаты останется приложение. Также рекомендуется заменить карту в таких случаях:

Реклама

тем, кто столкнулся с мошенниками;

у кого поврежден пластик;

менялись личные данные.

Те, кто не имеют возможности прибыть специально в отделение, могут воспользоваться услугой доставки карт.

В 2026 году ПриватБанк ввел тариф на такой сервис: услуга стоит 80 грн (вместе с НДС). Такая цена распространяется на все шесть видов карт, независимо от маршрута в регионы. На доставку карт за границу в более чем 60 стран мира будет действовать дифференцированный тариф.

Реклама

Как перевыпустить карту дистанционно

Заказать карту дистанционно можно в системе "Приват24". Для этого необходимо:

зайти в меню "Кошелек";

нажать на карту, которую нужно перевыпустить;

указать адрес отделения;

подтвердить "Заказать карту".

Ранее мы рассказывали, что в ПриватБанке введут системные изменения в обслуживании клиентов-ветеранов. В банке хотят полностью обновить принципы работы.

Реклама

Еще сообщали, что ПриватБанк запустит несколько волн розыгрыша финансовых вознаграждений за осуществление переводов. Можно будет получить от 250 до 50 тыс. грн.