Україна
Гроші на скринінг здоров'я — у Приваті уточнили важливі нюанси

Гроші на скринінг здоров'я — у Приваті уточнили важливі нюанси

Дата публікації: 9 січня 2026 07:01
ПриватБанк уточнив особливості використання 2 тис. грн на медобстеження
Банківське відділення у столиці. Фото: Новини.LIVE

У державному "ПриватБанку" розповіли про особливості дії нової урядової програми "Скринінг здоров’я 40+", що передбачає надання грошової виплати на медичні обстеження. Зокрема, відомо, хто і коли в ній може взяти участь, а також терміни на використання коштів.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру банку у соцмережі Facebook.

Оформлення виплат за новою програмою у ПриватБанку

За інформацією фінустанови, в рамках нової програми підтримки "Скринінг здоровʼя 40+", передбачається надання коштів на медичні обстеження у розмірі 2 тис. грн щороку. Долучитися до неї можуть українці, віком понад 40 років. 

Зокрема, оформити допомогу можна через застосунок "Дія" завдяки сервісам ПриватБанку. Для цього необхідно заздалегідь відкрити "Дія.Картку".

ПриватБанк
Ілюстрація. Джерело: ПриватБанк у Fb

Важливі нюанси державної програми

Для того, щоб взяти участь у програмі, необхідно буде активувати відповідне запрошення. Тим, кому виповниться 40 років, у застосунку "Дія" автоматично з'явиться можливість подати заявку. Зробити це можна буде через 30 днів після дня народження.

"Приклад: якщо ваш день народження 21 березня, заявку можна подати з 21 квітня 2026 року; якщо ваш день народження 21 грудня, заявку можна подати з 21 січня 2027 року", — пояснюють у банку.

Також встановлені окремі терміни на використання коштів залежно від дати народження. А саме:

  1. До 17 грудня 2026 року, у якому відбулося зарахування (для тих, хто народився у січні-вересні);
  2. До 31 березня 2027 року (для народжених у жовтні-грудні).

МСС-коди: 8011, 8062, 8099, 8071 (за переліком схвалених медичних закладів).

Раніше ми писали, що у ПриватБанку доступна універсальна "Дія.Картка". За нею також передбачене списання певних комісій під час операцій.  

Також розповідали, кому загрожує розірвання договору з ПриватБанком у 2026 році. Йдеться про заходи у разі виявлення порушень під час фінансового моніторингу. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
