ПриватБанк уточнив особливості використання 2 тис. грн на медобстеження

Гроші на скринінг здоров'я — у Приваті уточнили важливі нюанси
У державному "ПриватБанку" розповіли про особливості дії нової урядової програми "Скринінг здоров’я 40+", що передбачає надання грошової виплати на медичні обстеження. Зокрема, відомо, хто і коли в ній може взяти участь, а також терміни на використання коштів.
Про це йдеться у повідомленні пресцентру банку у соцмережі Facebook.
Оформлення виплат за новою програмою у ПриватБанку
За інформацією фінустанови, в рамках нової програми підтримки "Скринінг здоровʼя 40+", передбачається надання коштів на медичні обстеження у розмірі 2 тис. грн щороку. Долучитися до неї можуть українці, віком понад 40 років.
Зокрема, оформити допомогу можна через застосунок "Дія" завдяки сервісам ПриватБанку. Для цього необхідно заздалегідь відкрити "Дія.Картку".
Важливі нюанси державної програми
Для того, щоб взяти участь у програмі, необхідно буде активувати відповідне запрошення. Тим, кому виповниться 40 років, у застосунку "Дія" автоматично з'явиться можливість подати заявку. Зробити це можна буде через 30 днів після дня народження.
"Приклад: якщо ваш день народження 21 березня, заявку можна подати з 21 квітня 2026 року; якщо ваш день народження 21 грудня, заявку можна подати з 21 січня 2027 року", — пояснюють у банку.
Також встановлені окремі терміни на використання коштів залежно від дати народження. А саме:
- До 17 грудня 2026 року, у якому відбулося зарахування (для тих, хто народився у січні-вересні);
- До 31 березня 2027 року (для народжених у жовтні-грудні).
МСС-коди: 8011, 8062, 8099, 8071 (за переліком схвалених медичних закладів).
