ПриватБанк і відділення Power Banking — де й чому працюватимуть довше

ПриватБанк продовжить роботу відділень — яка причина
У Києві, де фіксуються локальні блекаути через останні масовані обстріли з боку Росії, державний ПриватБанк продовжить роботу своїх відділень Power Banking. У банку зазначають, що тут люди зможуть отримати не тільки фінансові послуги.
Про це повідомила у своєму Telegram-каналі пресслужба ПриватБанку.
Відділення Power Banking ПриватБанку
Вони працюватимуть у подовженому режимі 11 січня. Так, з 09:00 до 19:00 у відділеннях люди зможуть:
- отримати банківські послуги;
- зігрітися;
- підзарядити гаджети;
- випити гарячого напою.
У ПриватБанку зазначають, що відділення Power Banking облаштовані генераторами та Starlink. Також тут є запаси пального, щоб клієнти могли не тільки отримати послуги, а й відновити чи підтримувати зв'язок з рідними.
Дізнатися, де працює найближче відділення Power
Bankink можна знайти на карті: https://privatbank.ua/map.
Що ще варто знати
Нагадаємо, що ПриватБанк почав надавати своїм клієнтам нову послугу — "Скринінг здоровʼя 40+". Скористатися нею можуть клієнти банку у застосунку "Дія" через "Приват24". За програмою, українці, яким виповнилося понад 40 років, отримають від держави 2 000 гривень та витратять їх на медичні обстеження.
Раніше ми розповідали, що ПриватБанк перевипускає шість видів карт. Перезамовити можна не лише ті, в яких закінчився термін дії. Також ми писали, що банк нагороджуватиме свої клієнтів за грошові перекази. Вони зможуть отримати від 250 до 50 000 гривень.
