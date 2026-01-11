Відео
Україна
Головна Фінанси ПриватБанк продовжить роботу відділень — яка причина

ПриватБанк продовжить роботу відділень — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 07:01
ПриватБанк і відділення Power Banking — де й чому працюватимуть довше
Перехожі біля відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

У Києві, де фіксуються локальні блекаути через останні масовані обстріли з боку Росії, державний ПриватБанк продовжить роботу своїх відділень Power Banking. У банку зазначають, що тут люди зможуть отримати не тільки фінансові послуги. 

Про це повідомила у своєму Telegram-каналі пресслужба ПриватБанку

Читайте також:

Відділення Power Banking ПриватБанку 

Вони працюватимуть у подовженому режимі 11 січня. Так, з 09:00 до 19:00 у відділеннях люди зможуть:

  • отримати банківські послуги;
  • зігрітися;
  • підзарядити гаджети;
  • випити гарячого напою.

У ПриватБанку зазначають, що відділення Power Banking облаштовані генераторами та Starlink. Також тут є запаси пального, щоб клієнти могли не тільки отримати послуги, а й відновити чи підтримувати зв'язок з рідними.
Дізнатися, де працює найближче відділення Power
Bankink можна знайти на карті: https://privatbank.ua/map

Що ще варто знати 

Нагадаємо, що ПриватБанк почав надавати своїм клієнтам нову послугу — "Скринінг здоровʼя 40+". Скористатися нею можуть клієнти банку у застосунку "Дія" через "Приват24". За програмою, українці, яким виповнилося понад 40 років, отримають від держави 2 000 гривень та витратять їх на медичні обстеження. 

Раніше ми розповідали, що ПриватБанк перевипускає шість видів карт. Перезамовити можна не лише ті, в яких закінчився термін дії. Також ми писали, що банк нагороджуватиме свої клієнтів за грошові перекази. Вони зможуть отримати від 250 до 50 000 гривень. 

ПриватБанк банки відключення світла банк графік
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
