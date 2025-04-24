В Приват24 появился новый сервис — чем полезен для украинцев

Люди проходят мимо отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В государственном ПриватБанке появился сервис онлайн голосования общего собрания для участия в программе "Теплые кредиты". Воспользоваться новой функцией могут объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК).

Как рассказали в пресс-службе ПриватБанка, воспользоваться сервисом можно в приложении "Приват24 для бизнеса".

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В финучреждении объяснили, что появление этого инструмента позволит проводить собрания ОСМД и ЖСК без физического присутствия всех совладельцев. К тому же у пользователей будет возможность создать протоколы собрания, чтобы получить "Теплые кредиты для ОСМД" в ПриватБанке.

"Организовать проведение собрания и голосования онлайн можно в "Приват24 для бизнеса". Этот сервис бесплатный для ОСМД/ЖСК", — отмечается в сообщении.

Примечательно, что проголосовать за кредиты на утепление жилья на онлайн собрании позволили не только клиентам государственного банка. Такая возможность будет и у совладельцев, если у них есть квалифицированная электронная подпись от любого банка или "Дії".

О чем еще стоит знать

Если человек решит получать пенсионные выплаты в ПриватБанке, то ему совсем не обязательно закрывать счет в другом банке. Так, при получении карты необходимо будет подписать заявление о перечислении денежных средств, которое работники банка передадут в районный Пенсионный фонд.

Получив заявление в ПФУ изменят реквизиты платежа в своей базе, и уже в следующем месяце пенсионная выплата поступит на приватовскую карту.

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