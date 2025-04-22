ПриватБанк звернувся до українців щодо отримання пенсій на картки

Банківська картка у банкоматі. Фото: УНІАН

У державному "ПриватБанку" розповіли, як перевести пенсійні виплати на банківську картку. Також уточнили інші нюанси, зокрема кому може бути оформлено пенсійну картку та які потрібні документи.

Про це повідомляється на офіційному сайті банку.

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Переведення пенсії на картку ПриватБанку

Із запитанням, чи можна перевести пенсію на картку ПриватБанку, якщо до цього кошти надходили через Укрпошту, іноді звертаються самі громадяни до банку.

Як зазначають у фінустанові, людина може змінити спосіб отримання коштів, навіть якщо давно отримує пенсію. Для того, щоб перевести пенсію з пошти на картку, необхідно прийти до найближчого відділення ПриватБанку.

У відділенні співробітники допоможуть відкрити рахунок і оформити два види пенсійної картки:

банківську картку миттєвого випуску;

банківську картку з фото.

Громадянин має надати лише кілька документів, тоді як решту зроблять фахівці банку, звернувшись до Пенсійного фонду України (ПФУ). Необхідно мати при собі:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код.

телефон (щоб прив'язати фінансовий номер до картки).

Крім того, потрібно буде підписати заяву на перерахування грошових коштів. На її основі працівники ПФУ змінять реквізити платежу у своїй базі.

Переоформлення виплат на банк відбувається за одне відвідування відділення, проте це триватиме певний час. Термін дії картки для виплат пенсії становитиме чотири роки.

"Зазвичай ми самі передаємо заяви в районний пенсійний фонд, проте за бажання ви можете зробити це самостійно", — повідомляють у банку.

У подібний спосіб громадянин може змінити банк для отримання пенсії, тобто є можливість перейти з обслуговування з будь-якого іншого українського банку до ПриватБанку.

Кому можуть оформити пенсійну картку:

пенсіонерам за віком або страховим стажем роботи;

інвалідам, які отримують соцдопомогу через ПФУ;

дітям, які втратили батьків/опікунів, які отримували соцдопомогу або пенсійні виплати через Пенсійний фонд;

військовим пенсіонерам;

громадянам, які в найближчі три місяці збираються вийти на пенсію.

Інші нюанси переходу на обслуговування в ПриватБанк

Людина може не закривати пенсійний рахунок в іншому банку в разі переходу в ПриватБанк.

Так, під час отримання картки необхідно буде підписати заяву про перерахування грошових коштів, яку працівники банку передадуть до районного Пенсійного фонду. На основі цієї заяви фахівці ПФУ змінять реквізити платежу у своїй базі, і пенсію за наступний місяць зарахують вже на банківську картку ПриватБанку.

Оскільки пенсійні картки видаються тільки в гривнях, поповнювати їх дозволяється лише через український банк. На такий рахунок родичі не зможуть переказувати кошти. Для цього треба буде оформити нову картку з рахунком у валюті.

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