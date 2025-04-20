Зарплати в ПриватБанку — скільки отримали керівники у березні 2025 року

Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Зарплати керівників державного ПриватБанку у березні 2025 року сягали мільйонних сум. Натомість представники наглядової ради хоч і заробили менше, однак їхні зарплати значно перевищують виплати, які отримують пересічні українці.

Як йдеться у звіті ПриватБанку, заступник голови правління Маріуш Качмарек за підсумками першого місяця весни отримав понад 8,6 млн грн.

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Із 8,6 млн грн, які заплатили Качмареку, 2,2 млн грн — основна зарплата, а 6,4 млн грн — грошова компенсація за не використану відпустку та інша виплата при звільненні на підставі рішення наглядової ради.

Фото: зарплати у ПриватБанку. Скриншот

Тим часом голова правління фінансової установи Мікаель Бьоркнерт за березень отримав 2,1 млн грн. Ще 3,6 млн грн йому надали у "негрошовій формі".

Ще два заступники голови правління ПриватБанку минулого місяця заробили 1 млн грн зарплати.

Примітно, що трохи менші виплати були у членів наглядової ради. Розмір їхніх зарплат варіювався від 580 тис. до 773 тис. грн щомісяця.

Фото: скільки заробляють у наглядовій раді ПриватБанку. Скриншот

Раніше ми писали, що клієнти ПриватБанку залишаються без грошей на банківському рахунку, спілкуючись з ботом "Яною". Усе тому, що кошти встигають списати шахраї.

Також у ПриватБанку раніше пояснювали, чому пенсіонерам варто отримувати пенсійні виплати через фінустанову. Та докладно перелічили вагомі для цього причини.