Зарплати в ПриватБанку — скільки отримали керівники у березні 2025 року

Керівники на мільйон — як платять начальникам у ПриватБанку
Зарплати керівників державного ПриватБанку у березні 2025 року сягали мільйонних сум. Натомість представники наглядової ради хоч і заробили менше, однак їхні зарплати значно перевищують виплати, які отримують пересічні українці.
Як йдеться у звіті ПриватБанку, заступник голови правління Маріуш Качмарек за підсумками першого місяця весни отримав понад 8,6 млн грн.
Зарплати керівників ПриватБанку — що ще відомо
Із 8,6 млн грн, які заплатили Качмареку, 2,2 млн грн — основна зарплата, а 6,4 млн грн — грошова компенсація за не використану відпустку та інша виплата при звільненні на підставі рішення наглядової ради.
Тим часом голова правління фінансової установи Мікаель Бьоркнерт за березень отримав 2,1 млн грн. Ще 3,6 млн грн йому надали у "негрошовій формі".
Ще два заступники голови правління ПриватБанку минулого місяця заробили 1 млн грн зарплати.
Примітно, що трохи менші виплати були у членів наглядової ради. Розмір їхніх зарплат варіювався від 580 тис. до 773 тис. грн щомісяця.
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