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Не платити за комуналку під час війни — хто має має право

17 січня 2025 11:00
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Комунальні послуги під час війни — хто з українців може не платити
Гроші та квитанції за комунальні послуги. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Через повномасштабну війну з Росією фінансові можливості українців скоротилися. Влада запровадила низку заходів, спрямованих на те, аби зменшити фінансовий тягар для людей. Так, наприклад громадянам, за певних умов, дозволили не сплачувати за комунальні послуги.

Про це пише видання Соцпортал.

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Як розповів юрист Олександр Пастернак, громадяни мають право не оплачувати комунальні рахунки, якщо не проживали у своїй квартирі чи будинку впродовж 30 днів. Однак ця умова не стосується нарахувань за послуги з централізованого опалення та розподілу газу. При чому свою відсутність вдома споживач має підтвердити документально, надавши:

  • довідку про взяття на облік ВПО;
  • документи про проходження військової служби або лікування; 
  • інші офіційні папери.

За словами юриста, з березня 2022 року з українців заборонено стягувати заборгованість за житлово-комунальні послуги, які накопичувалися з початком повномасштабної війни. Ця заборона, згідно з постановою Кабміну України №208, діятиме до завершення бойових дій або тимчасової окупації території, де розташоване житло.

До того ж, не нараховуватиметься оплата за комуналку, якщо помешкання зазнало руйнувань під час бойових дій, а самі компослуги відключені. Однак борги, які утворилися до 24 лютого 2022 року, усе одно доведеться погасити.

Пастернак зазначив, що українцям, які мають підстави для скасування нарахувань за комунальні послуги, обов'язково потрібно зібрати необхідні документи та попередити  постачальників послуг про наявність підстав для звільнення від платежів. Повідомити про це можна  в письмовій або електронній формі.

Так вдасться уникнути неприємностей, оскільки комунальні підприємства навіть під час війни подають до суду на споживачів, які вчасно не оплачують житлово-комунальні послуги.

Чи потрібно платити за комуналку на територіях, які окупувала Росія 

Українські закони тимчасово не поширюються на регіони, які загарбали окупанти. Користуючись цим, росіяни чинять свавілля та позбавляють українців житла. У громадян, які зіткнулися з такою ситуацією фактично відсутні способи захистити себе. Однак експерти радять:

  • знайти людину, яка залишилася жити в окупації, і передавати їй кошти для оплати комунальних послуг;
  • чекати на звільнення території, коли послуги відновляться.

Раніше ми розповідали, що в Україні оновили правила надання пільг. Знижки тепер може отримати сім'я пільговика, який перебуває в полоні. 

Також ми писали, що українці повинні платити за газ, навіть якщо не споживають паливо. Інакше газопостачальна компанія може подати на боржника до суду.

комунальні послуги гроші водопостачання борги опалення війна в Україні

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