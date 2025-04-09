ПриватБанк виплатить клієнтці моральну шкоду — деталі

Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнтці акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" у суді вдалося стягнути на свою користь 20 тис. гривень. Фінустанова має виплатити кошти як компенсацію за моральну шкоду через вимогу сплатити понад 120 тис. грн, вкрадених шахраями.

Це випливає з рішення Новозаводського районного суду м. Чернігів.

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Детальніше про судовий позов клієнтки ПриватБанку

Згідно з матеріалами справи, одна з громадянок втратила з рахунку ПриватБанку понад 126 тис. гривень. Одного дня отримала на телефон смс про поповнення рахунків на незначні суми, після чого відбулось кілька спроб увійти в мобільний застосунок "Приват24", було введено неправильний пін-код. Вона сама зайшла в застосунок через іншу банківську картку і помітила списання з карткового рахунку за оплату товарів через інтернет у 4,69 тис. доларів (96,3 тис. гривень) та переказ з її картки на суму 29,99 тис. гривень. Загалом було вкрадено близько 126 тис. гривень.

Вона звернулась у поліцію, де було встановлено, що IP-адреса, з звідки було здійснено вхід в Приват24 належить проксі-серверу, який орендовано у Datacamp Limited, вебсайт datacamp.co.uk, юр. адреса 9 Coldbath Square, London, United Kingdom. Також жінка подала до суду. У банку заявили, що позовні вимоги, щодо неправомірності їхніх дій щодо неналежного виконання умов договору та завдання збитків позивачу є необґрунтовані.

Що вирішив суд

Жінка виграла справу проти ПриватБанку, а фінустанову зобов'язали повернути списані з рахунку гроші в сумі 126 тис. гривень, а також 20 тис. гривень за моральну шкоду.

Суд зазначив, що позивачка дізналась про спірні операції вранці, отримавши смс про поповнення її номерів мобільного телефону, а до того часу повідомлень з банку не надходило.

"Враховуючи наведене, суд приходить до висновку про задоволення позову щодо зобов'язання відповідача повернути позивачу безпідставно списані з карткового рахунку кошти в сумі 126 458 гривень шляхом їх відновлення на цьому картковому рахунку", — йдеться у рішенні.

Скриншот. Джерело: Opendatabot.ua

Раніше ми писали, що суд задовольнив позов державного ПриватБанку у питанні шахрайського списання коштів з картки. Клієнтка заплатить борг через вкрадені кошти у 44,7 тис. грн.

Також повідомляли, що клієнт ПриватБанку втратив 100 доларів через незрозумілий збій у терміналі. Під час інкасації зайвих грошей не виявили.