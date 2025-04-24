В Приват24 з'явився новий сервіс — чим корисний для українців

Люди проходять повз відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У державному ПриватБанку з'явився сервіс онлайн голосування загальних зборів для участі у програмі "Теплі кредити". Скористатися новою функцією можуть об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК).

Як розповіли у пресслужбі ПриватБанку, скористатися сервісом можна у додатку "Приват24 для бізнесу".

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У фінустанові пояснили, що поява цього інструменту дозволить проводити збори ОСББ та ЖБК без фізичної присутності всіх співвласників. До того ж у користувачів буде можливість створити протоколи зборів, щоби отримати "Теплі кредити для ОСББ" у ПриватБанку.

"Організувати проведення зборів та голосування онлайн можна в "Приват24 для бізнесу". Цей сервіс безплатний для ОСББ/ЖБК", — зазначається у повідомленні.

Примітно, що проголосувати за кредити на утеплення житла на онлайн зборах дозволили не лише клієнтам державного банку. Така можливість буде й у співвласників, якщо у них є кваліфікований електронний підпис від будь-якого банку чи Дії.

Про що ще варто знати

Якщо людина вирішить отримувати пенсійні виплати у ПриватБанку, то їй зовсім не обов'язково закривати рахунок в іншому банку. Так, під час отримання картки необхідно буде підписати заяву про перерахування грошових коштів, яку працівники банку передадуть до районного Пенсійного фонду.

Отримавши заяву у ПФУ змінять реквізити платежу у своїй базі, і вже наступного місяця пенсійна виплата надійде на приватівську картку.

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