Финансовый мониторинг в ПриватБанке — что будет с деньгами, если банк прекратит сотрудничество с клиентом

В Украине в 2025 году банки усилили финансовый мониторинг. Например, если ПриватБанк не устроят какие-то операции клиента — финучреждение заблокирует счет и даже может разорвать сотрудничество.

ПриватБанк и финансовый мониторинг

Соответствующие полномочия ПриватБанку предоставляет часть 1 статьи 15 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". То есть банк может отказаться от своего клиента, если:

у него неприемлемо высокий риск;

он не предоставляет документы, необходимые для проверки;

он предоставил недостоверную информацию о себе;

банк не может идентифицировать человека, в интересах которого проводятся операции.

Самая частая причина расторжения деловых отношений между банком и клиентами — подозрительные платежи по счету.

Можно ли вернуть деньги после блокировки счета

Такая возможность у клиентов ПриватБанка будет. Финучреждение, как отмечается на сайте, позволяет переводить остаток средств с заблокированного счета в другой банк. Чтобы выполнить перевод, клиенту нужно обратиться в любое отделение ПриватБанка и предъявить:

реквизиты счета в другом банке;

документы, удостоверяющие право использования средств на счетах;

документы, удостоверяющие личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Также клиента попросят написать заявление о переводе остатка денег.

Что еще стоит знать

Напомним, сейчас в Украине действуют следующие лимиты на денежные переводы:

до 100 тысяч гривен — без подтверждения доходов;

до 50 тысяч гривен — для клиентов с высоким уровнем риска.

Именно превышение лимитов на переводы является наиболее распространенной причиной блокировки карт. Но иногда банки ограничивают доступ к счетам лишь для проверки, после которой клиентам снова предоставляют доступ к деньгам. Так, банк может заинтересоваться источниками доходов, и если они будут соответствовать суммам, то счета разблокируют.

Ранее сообщалось, что некоторым клиентам ПриватБанка надо получить новые карты. Перевыпуск можно сделать несколькими способами. Еще мы писали, какая польза от eSIM-карты ПриватБанка. Ее можно приобрести для различных устройств, в частности планшетов и смарт-часов.