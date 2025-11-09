Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы ПриватБанк заблокировал счет — можно ли вывести деньги

ПриватБанк заблокировал счет — можно ли вывести деньги

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 07:01
обновлено: 07:07
Финансовый мониторинг в ПриватБанке — что будет с деньгами, если банк прекратит сотрудничество с клиентом
Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В Украине в 2025 году банки усилили финансовый мониторинг. Например, если ПриватБанк не устроят какие-то операции клиента — финучреждение заблокирует счет и даже может разорвать сотрудничество.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, что должны знать клиенты ПриватБанка.

Реклама
Читайте также:

ПриватБанк и финансовый мониторинг

Соответствующие полномочия ПриватБанку предоставляет часть 1 статьи 15 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". То есть банк может отказаться от своего клиента, если:

  • у него неприемлемо высокий риск;
  • он не предоставляет документы, необходимые для проверки;
  • он предоставил недостоверную информацию о себе;
  • банк не может идентифицировать человека, в интересах которого проводятся операции.

Самая частая причина расторжения деловых отношений между банком и клиентами — подозрительные платежи по счету.

Можно ли вернуть деньги после блокировки счета

Такая возможность у клиентов ПриватБанка будет. Финучреждение, как отмечается на сайте, позволяет переводить остаток средств с заблокированного счета в другой банк. Чтобы выполнить перевод, клиенту нужно обратиться в любое отделение ПриватБанка и предъявить:

  • реквизиты счета в другом банке;
  • документы, удостоверяющие право использования средств на счетах;
  • документы, удостоверяющие личность;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Также клиента попросят написать заявление о переводе остатка денег.

Что еще стоит знать

Напомним, сейчас в Украине действуют следующие лимиты на денежные переводы:

  • до 100 тысяч гривен — без подтверждения доходов;
  • до 50 тысяч гривен — для клиентов с высоким уровнем риска.

Именно превышение лимитов на переводы является наиболее распространенной причиной блокировки карт. Но иногда банки ограничивают доступ к счетам лишь для проверки, после которой клиентам снова предоставляют доступ к деньгам. Так, банк может заинтересоваться источниками доходов, и если они будут соответствовать суммам, то счета разблокируют.

Ранее сообщалось, что некоторым клиентам ПриватБанка надо получить новые карты. Перевыпуск можно сделать несколькими способами. Еще мы писали, какая польза от eSIM-карты ПриватБанка. Ее можно приобрести для различных устройств, в частности планшетов и смарт-часов.

ПриватБанк деньги банковские карты счета финансовый мониторинг
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации