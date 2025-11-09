Фінансовий моніторинг у ПриватБанку — що буде з грошима, якщо банк припинить співпрацю з клієнтом

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

В Україні у 2025 році банки посилили фінансовий моніторинг. Наприклад, якщо ПриватБанк не влаштують якісь операції клієнта — фінустанова заблокує рахунок і навіть може розірвати співпрацю.

ПриватБанк і фінансовий моніторинг

Відповідні повноваження ПриватБанку надає частина 1 статті 15 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Тож банк може відмовитися від свого клієнта, якщо:

у нього неприйнятно високий ризик;

він не надає документи, необхідні для перевірки;

він надав недостовірну інформацію про себе;

банк не може ідентифікувати особу, в інтересах якої проводяться операції.

Найчастішою причиною розірвання ділових відносин між банком та клієнтами є підозрілі платежі по рахунку.

Чи можна повернути гроші після блокування рахунку

Така можливість у клієнтів ПриватБанку буде. Фінустанова, як зазначається на сайті, дозволяє переводити залишок коштів із заблокованого рахунку в інший банк. Щоб виконати переказ, клієнту потрібно звернутися до будь-якого відділення ПриватБанку та пред’явити:

реквізити рахунку в іншому банку;

документи, які засвідчують право використання коштів на рахунках;

документи, що засвідчують особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Також клієнта попросять написати заяву про переказ залишку грошей.

Що ще варто знати

Нагадаємо, зараз в Україні чинні такі ліміти на грошові перекази:

до 100 тисяч гривень — без підтвердження доходів;

до 50 тисяч гривень — для клієнтів з високим рівнем ризику.

Саме перевищення лімітів на перекази є найбільш поширеною причиною блокування карт. Але іноді банки обмежують доступ до рахунків лише для перевірки, після якої клієнтам знову надають доступ до грошей. Так, банк може зацікавитися джерелами доходів, і якщо вони відповідатимуть сумам, то рахунки розблокують.

