Україна
Дата публікації: 9 листопада 2025 07:01
Оновлено: 07:07
Фінансовий моніторинг у ПриватБанку — що буде з грошима, якщо банк припинить співпрацю з клієнтом
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

В Україні у 2025 році банки посилили фінансовий моніторинг. Наприклад, якщо ПриватБанк не влаштують якісь операції клієнта — фінустанова заблокує рахунок і навіть може розірвати співпрацю. 

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, що мають знати клієнти ПриватБанку.

Читайте також:

ПриватБанк і фінансовий моніторинг

Відповідні повноваження ПриватБанку надає частина 1 статті 15 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Тож банк може відмовитися від свого клієнта, якщо:

  • у нього неприйнятно високий ризик; 
  • він не надає документи, необхідні для перевірки; 
  • він надав недостовірну інформацію про себе;
  • банк не може ідентифікувати особу, в інтересах якої проводяться операції.

Найчастішою причиною розірвання ділових відносин між банком та клієнтами є підозрілі платежі по рахунку.

Чи можна повернути гроші після блокування рахунку

Така можливість у клієнтів ПриватБанку буде. Фінустанова, як зазначається на сайті, дозволяє переводити залишок коштів із заблокованого рахунку в інший банк. Щоб виконати переказ, клієнту потрібно звернутися до будь-якого відділення ПриватБанку та пред’явити:

  • реквізити рахунку в іншому банку; 
  • документи, які засвідчують право використання коштів на рахунках; 
  • документи, що засвідчують особу; 
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Також клієнта попросять написати заяву про переказ залишку грошей. 

Що ще варто знати 

Нагадаємо, зараз в Україні чинні такі ліміти на грошові перекази:

  • до 100 тисяч гривень — без підтвердження доходів;
  • до 50 тисяч гривень — для клієнтів з високим рівнем ризику. 

Саме перевищення лімітів на перекази є найбільш поширеною причиною блокування карт. Але іноді банки обмежують доступ до рахунків лише для перевірки, після якої клієнтам знову надають доступ до грошей. Так, банк може зацікавитися джерелами доходів, і якщо вони відповідатимуть сумам, то рахунки розблокують. 

Раніше повідомлялося, що деяким клієнтам ПриватБанку треба отримати нові картки. Перевипуск можна зробити кількома способами. Ще ми писали, яка користь від eSIM-карти ПриватБанку. Її можна придбати для різних пристроїв, зокрема планшетів та смартгодинників.

ПриватБанк гроші банківські карти рахунки фінансовий моніторинг
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
