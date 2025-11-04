В ПриватБанке назвали клиентам главные преимущества виртуальной еSIM-карты

Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного банка "ПриватБанк" имеют возможность приобрести виртуальную сим-карту eSIM, наделенную теми же функциями, что и физическая, однако встроенную непосредственно в устройство. В финучреждении рассказали, зачем необходима цифровая SIM-карта и как правильно установить.

Зачем необходима eSIM-карта клиентам ПриватБанка

Клиентам рассказали, почему стоит стать владельцем цифровой SIM-карты. eSIM (embedded SIM) является виртуальной SIM-картой, встроенной в устройство, что позволит иметь несколько номеров на одном девайсе без необходимости физически заменять SIM-карты.

Как пояснили в банке, eSIM можно приобрести для различных устройств (смартфонов, планшетов, смарт-часов, ноутбуков). Цифровая карта позволит:

Для смартфонов — иметь несколько номеров в одном устройстве, что позволит перестать волноваться за физические SIM-карты, ведь eSIM даст возможность мгновенно переключать их между личным и рабочим номерами. Для планшетов — позволит всегда иметь интернет под рукой, ведь карта обеспечит стабильный и быстрый доступ к сети на устройстве, быть на связи в любой ситуации, без необходимости искать Wi-Fi. Для смарт-часов — даст возможность быть на связи 24/7. eSIM превратит такие часы в независимое средство коммуникации. Благодаря этому клиенты смогут совершать звонки, получать важные сообщения и пользоваться интернетом без привязки к телефону. Для ноутбуков — цифровая карта обеспечит непрерывную связь для работы.

Как получить eSIM в "Приват24"

Клиенты банка могут получить eSIM в "Приват24" в несколько шагов. В частности, необходимо:

найти eSIM в меню "Сервисы";

выбрать необходимого оператора и тариф;

подтвердить выбор и произвести оплату;

завершить установку, отсканировав QR-код, и настроив eSIM.

