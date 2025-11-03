Пополнение карт через терминалы ПриватБанка — какую валюту можно вносить

Доллары или евро — какую валюту берут терминалы ПриватБанка
В Украине хватает терминалов самообслуживания — банки установили их практически во всех городах страны. Граждане активно пользуются ими и для пополнения своих карт.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, какую валюту принимают терминалы ПриватБанка.
Какие деньги можно вносить в терминалы ПриватБанка
По информации, которая доступна на сайте банка, в терминалы самообслуживания можно отдавать как наличные, так и карты. Когда клиент проходит авторизацию в терминале, то ему не обязательно иметь карту с собой, ведь для оплаты используются доступные карты клиента.
При этом терминалы самообслуживания ПриватБанка принимают следующие валюты:
- гривна (UAH);
- доллар США (USD);
- евро (EUR).
"Перечень номиналов купюр, которые принимает терминал, доступен после нажатия плашки "Принимаем наличные от" сверху экрана", — отмечается в сообщении.
Специалисты банка добавляют, что операции можно оплатить карточкой, если ее валюта совпадает с валютой платежа. Например, депозит в евро можно оплатить как наличным евро, так и карточкой в этой валюте.
Что еще стоит знать
Граждане, которые являются клиентами мобильных операторов Vodafone и lifecell, будут иметь доступ к Приват24 даже без мобильного интернета. У людей будет доступ к абсолютно всем функциям мобильного банка. Например, они смогут пополнять мобильный телефон, переводить средства, оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
