Доллары или евро — какую валюту берут терминалы ПриватБанка

Дата публикации 3 ноября 2025 07:01
обновлено: 07:24
Пополнение карт через терминалы ПриватБанка — какую валюту можно вносить
Человек вносит деньги в терминал. Фото: Новини.LIVE

В Украине хватает терминалов самообслуживания — банки установили их практически во всех городах страны. Граждане активно пользуются ими и для пополнения своих карт.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какую валюту принимают терминалы ПриватБанка.

Читайте также:

Какие деньги можно вносить в терминалы ПриватБанка

По информации, которая доступна на сайте банка, в терминалы самообслуживания можно отдавать как наличные, так и карты. Когда клиент проходит авторизацию в терминале, то ему не обязательно иметь карту с собой, ведь для оплаты используются доступные карты клиента.

При этом терминалы самообслуживания ПриватБанка принимают следующие валюты:

  • гривна (UAH);
  • доллар США (USD);
  • евро (EUR).

"Перечень номиналов купюр, которые принимает терминал, доступен после нажатия плашки "Принимаем наличные от" сверху экрана", — отмечается в сообщении.

Специалисты банка добавляют, что операции можно оплатить карточкой, если ее валюта совпадает с валютой платежа. Например, депозит в евро можно оплатить как наличным евро, так и карточкой в этой валюте.

Что еще стоит знать

Граждане, которые являются клиентами мобильных операторов Vodafone и lifecell, будут иметь доступ к Приват24 даже без мобильного интернета. У людей будет доступ к абсолютно всем функциям мобильного банка. Например, они смогут пополнять мобильный телефон, переводить средства, оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк с 2026 года по-новому будет предоставлять часть услуг. Некоторые из них станут платными. Также мы писали, что клиенты государственного ПриватБанка могут получить до 50 тыс. грн. Известно, что для этого нужно.

ПриватБанк деньги банки терминалы банк
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
