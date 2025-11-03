Пополнение карт через терминалы ПриватБанка — какую валюту можно вносить

Человек вносит деньги в терминал. Фото: Новини.LIVE

В Украине хватает терминалов самообслуживания — банки установили их практически во всех городах страны. Граждане активно пользуются ими и для пополнения своих карт.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какую валюту принимают терминалы ПриватБанка.

Какие деньги можно вносить в терминалы ПриватБанка

По информации, которая доступна на сайте банка, в терминалы самообслуживания можно отдавать как наличные, так и карты. Когда клиент проходит авторизацию в терминале, то ему не обязательно иметь карту с собой, ведь для оплаты используются доступные карты клиента.

При этом терминалы самообслуживания ПриватБанка принимают следующие валюты:

гривна (UAH);

доллар США (USD);

евро (EUR).

"Перечень номиналов купюр, которые принимает терминал, доступен после нажатия плашки "Принимаем наличные от" сверху экрана", — отмечается в сообщении.

Специалисты банка добавляют, что операции можно оплатить карточкой, если ее валюта совпадает с валютой платежа. Например, депозит в евро можно оплатить как наличным евро, так и карточкой в этой валюте.

Что еще стоит знать

Граждане, которые являются клиентами мобильных операторов Vodafone и lifecell, будут иметь доступ к Приват24 даже без мобильного интернета. У людей будет доступ к абсолютно всем функциям мобильного банка. Например, они смогут пополнять мобильный телефон, переводить средства, оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк с 2026 года по-новому будет предоставлять часть услуг. Некоторые из них станут платными. Также мы писали, что клиенты государственного ПриватБанка могут получить до 50 тыс. грн. Известно, что для этого нужно.