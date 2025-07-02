Финансовый мониторинг в 2025 году — что должны знать все украинцы

Мужчина возле отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

С июня 2025 года для украинцев установили усиленный финансовый мониторинг. Иногда это приводит к блокировке банковских карт.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как сейчас работает финансовый мониторинг в Украине.

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Финансовый мониторинг может затронуть каждого украинца, поскольку банки руководствуются собственными положениями и алгоритмами, которые и определяют клиентов для проверки. В Национальном банке Украины (НБУ) рассказали журналистам РБК-Украина, что занимаются последовательной работой с рынком по развитию собственных систем мониторинга банков.

"При должном уровне развития систем мониторинга аномалий платежного поведения, сами по себе ограничения будут терять актуальность. Сейчас Национальный банк готовит сводные рекомендации по всем нашим наработками и опытом для того, чтобы дать банкам и поставщикам платежных услуг общее понимание куда им надо двигаться в этом вопросе", — подчеркнули в НБУ.

Кого точно могут проверить

Как отмечают журналисты, финансовый мониторинг чаще всего применяют к гражданам, которые:

осуществляют крупные операции по покупке или продаже криптоактивов;

получают или осуществляют перевод аномально большой суммы средств;

получают платежи из-за рубежа;

превышают или приближаются к установленным для них лимитам на переводы;

регулярно выполняют одинаковые платежи на счета других лиц (зарплата в конвертах или другие выплаты).

Как все происходит

Как правило, сначала клиент получает запрос о предоставлении документов. Иногда клиенту могут заблокировать доступ к счету, пока будет длиться проверка. Подтвердить свои доходы граждане могут, предоставив:

договоры купли-продажи имущества; декларацию по налогу на доходы физических лиц;

декларацию ФЛП;

бухгалтерские справки;

расписки;

договоры возвратной финансовой помощи.

Если банк получит такие документы, тогда отдел финмониторинга должен разблокировать счет. Если же клиент сможет подтвердить наличие официального дохода сверх установленного лимита в 100 тысяч — банк может рассмотреть вопрос об увеличении лимитов на переводы с карты на карту.

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