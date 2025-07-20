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Главная Финансы ПриватБанк и кредитный лимит — как клиент потерял 17 тыс. грн

ПриватБанк и кредитный лимит — как клиент потерял 17 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 07:01
ПриватБанк без предупреждения закрыл кредитный лимит — были ли на это причины
Телефон с открытым приложением Приват24. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

На днях государственный ПриватБанк уменьшил на 17 тысяч гривен кредитный лимит клиентки, не предоставив никаких объяснений. Из-за этого на ее карте "Универсальная" возник отрицательный баланс.

Об этом говорится на портале Минфина в разделе "Відгуки".

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Подробнее о кредитных лимитах в ПриватБанке

Украинка рассказала, что сотрудничает с ПриватБанком с 2008 года. Все это время банковское учреждение постепенно увеличивало ей кредитный лимит, поэтому клиентка активно пользовалась кредитными продуктами. Средства, по словам клиентки, она всегда вовремя возвращала, к тому же ее кредитная история является отличной.

"В какой-то момент банк в одностороннем порядке начал периодически уменьшать лимит на 300 - 500 гривен. Последний раз банк просто уменьшил лимит на карте на 17 тысяч гривен!!! Списаны все деньги, мне остался отрицательный баланс", — говорится в сообщении.

Украинка попыталась пообщаться с менеджером банка, однако представитель посоветовал ей "активно пользоваться картой и тогда ваш лимит будет пересмотрен".

Что рассказали в ПриватБанке

В ПриватБанке не ответили на жалобу клиентки, но ранее в финансовом учреждении уже объясняли правила по установлению кредитных лимитов. Там, в частности отмечали, что лимит предоставляется индивидуально каждому клиенту, на это влияет довольно много различных факторов. При этом лимит пересматривается на регулярной основе.

Ранее мы рассказывали, что украинцы могут экономить средства, если будут платить за коммуналку через мобильное приложение Приват24. Максимальная сумма кэшбека составляет 5 тысяч гривен. Узнавайте также, как не переплачивать за снятие наличных в ПриватБанке.

ПриватБанк кредиты деньги банки банк
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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