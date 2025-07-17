Тарифи на перекази валюти на закордонні картки у ПриватБанку — що змінилося

Мобільний застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державній фінустанові "ПриватБанк" розповіли про те, які діють тарифи на операції міжнародних валютних переказів. Там уточнили, що до кінця 2025 року передбачені особливі правила.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію держбанку.

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Тарифи на перекази валюти на закордонні картки у ПриватБанку

Із запитанням, які передбачені тарифи на міжнародні перекази у мобільному застосунку "Приват24" та через інші канали на закордонні картки по всьому світу, звертаються клієнти у соціальних мережах.

У фінустанові зазначили, що тарифи оприлюднено на офіційному порталі. Вартість залежить від способу відправлення коштів.

До кінця року діють знижені тарифи на міжнародні перекази у Приват24. Зокрема, удвічі дешевше обійдеться вартість відправлення з картки на міжнародну картку через застосунок. Комісія становить 1% (мінімум 50 грн). Переказ з карти на міжнародну карту не через сервіси ПриватБанку також коштує 1%.

Водночас за перекази з карти Mastercard закордонної фінустанови на карту ПриватБанку через "Приват24" стягують по 1,5%.

З карти Visa закордонного банку на карту ПриватБанку у застосунку "Приват24" комісію стягують у розмірі 1,5%.

Вартість надсилання міжнародних переказів на сторонніх сервісах (Quasi Cash операції) становить 2%.

Тарифи на перекази. Джерело: ПриватБанк

Як здійснити переказ у ПриватБанку

Для здійснення валютного переказу у ПриватБанку на закордонну карту можна скористатися вебверсією чи застосунком "Приват24". Далі треба зробити такі кроки:

у меню знайти пункт "Переказ на картку";

ввести дані закордонної картки;

вказати необхідну суму переказу;

підтвердити операцію.

"Надіслати закордонний переказ можливо лише з валютної картки ПриватБанку в доларах США або євро", — додали у банку.

Раніше ми писали про те, що у ПриватБанку в липні сталися деякі зміни для клієнтів. Фінустанова оновила застосунок"Приват24 для бізнесу" щодо низки базових сервісів мобільного банкінгу.

Також повідомлялося, що у ПриватБанку з 2026 року зміняться правила щодо оплати послуг. Зокрема, деякі матимуть фіксовану вартість.