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Головна Фінанси ПриватБанк та кредитний ліміт — як клієнт втратив 17 тис. грн

ПриватБанк та кредитний ліміт — як клієнт втратив 17 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 07:01
ПриватБанк без попередження закрив кредитний ліміт — чи були на це причини
Телефон з відкритим додатком Приват24. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Днями державний ПриватБанк зменшив на 17 тисяч гривень кредитний ліміт клієнтки, не надавши жодних пояснень. Через це на її картці "Універсальна" виник від'ємний баланс. 

Про це йдеться на порталі Мінфі у розділі "Відгуки". 

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Детальніше про кредитні ліміти у ПриватБанку

Українка розповіла, що співпрацює з ПриватБанком з 2008 року. Увесь цей час банківська установа поступово збільшувала їй кредитний ліміт, тож клієнтка активно користувалася кредитними продуктами. Кошти, за словами клієнтки, вона завжди вчасно повертала, до того ж її кредитна історія є відмінною. 

"В якийсь момент банк в односторонньому порядку почав періодично зменшувати ліміт на 300-500 гривень. Востаннє банк просто зменшив ліміт на карті на 17 тисяч гривень!!! Списані всі гроші, мені залишився негативний баланс", — йдеться у повідомленні.

Українка спробувала поспілкуватися з менеджером банку, однак представник порадив їй "активно користуватися картою, і  тоді ваш ліміт буде переглянуто".

Що розповіли у ПриватБанку

У ПриватБанку не відповіли на скаргу клієнтки, але раніше у фінансовій установі вже пояснювали правила щодо встановлення кредитних лімітів. Там, зокрема, зазначали, що ліміт надається індивідуально кожному клієнту, на це впливає доволі багато різних факторів. При цьому ліміт переглядається на регулярній основі.

Раніше ми розповідали, що українці можуть заощаджувати кошти, якщо платитимуть за комуналку через мобільний застосунок Приват24. Максимальна сума кешбеку становить 5 тисяч гривень. Дізнавайтесь також, як не переплачувати за зняття готівки у ПриватБанку. 

ПриватБанк кредити гроші банки банк
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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