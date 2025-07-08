ПриватБанк розповів, як заощадити кошти на оплаті деяких послуг

Банківська карта та комп'ютер. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний "ПриватБанк" надає клієнтам можливість заощадити кошти на оплаті різноманітних послуг. Для цього необхідно лише здійснювати розрахунок за послуги через мобільний застосунок чи вебверсію "Приват24" з Visa.

Про це йдеться на офіційному порталі держфінустанови.

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Як клієнтам ПриватБанку заощадити кошти на оплаті послуг

За інформацією банку, громадянам, які є клієнтами ПриватБанку, заощадити можна на:

оплаті комунальних послуг;

розрахунку за інтернет-послуги;

оплату за телебачення.

За умовами програми з повернення коштів частини оплачених рахунків від ПриватБанку та Visa, передбачені грошові призи.

Для цього необхідно розрахуватися за послуги у мобільному застосунку чи вебверсії "Приват24" з Visa.

Як долучитися до програми з економії коштів

Для участі у програмі допускають виключно повнолітніх клієнтів ПриватБанку, які мають активну картку Visa та ідентифікаційний код.

Всі охочі мають зробити кілька простих кроків:

зареєструватися на сайті ПриватБанку;

зробити щонайменше сім платежів за послуги ЖКГ, інтернет чи телебачення.

Це можуть бути договірні платежі за комунальні послуги, договірні телекомунікаційні платежі, автоплатежі за послуги ЖКГ чи телекомунікаційні платежі.

Переможцям повернуть частину коштів з оплачених рахунків. Максимальна сума кешбеку дорівнюватиме 5 тис. грн.

"Переможців буде вибрано за допомогою ресурсу Random.org серед усіх учасників, які виконали умови акції на дату проведення розіграшу. Під час розіграшів у кінці етапів акції буде визначено по 100 переможців. Загалом протягом акції буде визначено 300 переможців. Результати кожного розіграшу буде опубліковано на сторінці акції", — повідомили у банку.

Раніше ми писали про те, що у ПриватБанку запрацювала нова функція. Завдяки їй клієнтам більше не треба вводити реквізити банківської карти для переказу з рахунку, відкритого в іншій фінустанові.

Також повідомлялося про те, що до кінця року у ПриватБанку будуть діяти знижені тарифи. Йдеться про комісії за міжнародні валютні перекази.