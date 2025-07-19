У ПриватБанку діє диференційований тариф на видачу готівки — що треба знати

Людина з карткою та грошима. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У державній фінустанові "ПриватБанк" діють спеціальні тарифи на зняття готівки з карт через банкомати та термінали. Комісія може суттєво різнитися, адже залежить від того, йдеться про кредитні чи власні кошти.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію ПриватБанку.

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З питанням, яка передбачена комісія за зняття грошей з банкоматів, звертаються клієнти у соціальних мережах. Дехто помітив, що суми можуть різнитися.

Як зазначили у фінустанові, відповідні тарифи оприлюднено на офіційному порталі. Вартість комісії залежить від того, знімають клієнти свої чи кредитні кошти. Тариф на видачу кредитних грошей вищий.

Зокрема, кредитна картка "Універсальна" дає можливість використовувати як власні суми, так і кредитні. Кредитний ліміт може сягати 200 тис. грн.

Комісія на зняття власних коштів з такого виду картки така: через банкомати — 1% від розміру суми, через банкомати іноземних банків — 2%. Водночас розмір комісії за обслуговування неактивних рахунків становить 20 грн щомісяця, проте не більше, ніж залишок на рахунку.

Комісія за зняття кредитних грошей та інші нюанси

Тариф на користування кредитними коштами у банкоматах і у відділеннях ПриватБанку, українських чи іноземних банків різниться. Комісія може становити 4% від суми коштів. Вона може зростати, залежно від обсягу коштів:

від 1 до 100 грн — 7 грн;

від 100,01 до 200 грн — 12 грн;

від 200,01 до 300 грн — 18 грн;

від 300,01 до 400 грн — 24 грн;

від 400,01 до 500 грн — 30 грн;

від 500,01 до 1 тис. грн — 47 грн;

більш ніж 1 тис. грн — 4% від розміру суми.

Також кредитка дає можливість:

користуватися як власними, так і кредитними коштами (до 200 тис. грн) без переплат під час пільгового терміну (до 55 днів);

розраховуватися карткою як в Україні, так і за кордоном;

здійснювати покупки товарів з можливістю "Оплата частинами"/"Миттєва розстрочка";

знімати готівку через QR-код, сплачувати покупки через телефон (Google Pay/Apple Pay).

Раніше ми писали, як почати отримувати винагороди за грошові перекази у ПриватБанку. Кешбек на суму від 250 грн передбачений за деякі перекази у мобільному застосунку "Приват24".

Також повідомлялося, що ПриватБанк дав змогу заощадити гроші на оплаті комунальних послуг. Клієнти можуть розраховувати на максимальну суму кешбеку до 5 тис. грн.