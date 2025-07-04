У ПриватБанку зробили заяву щодо кредитних лімітів — що варто знати

Банківська карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У держфінустанові "ПриватБанк" розповіли, від чого залежить право на розмір кредитного ліміту. Йдеться про максимально доступну суму, на яку можна розраховувати за кредитними картками.

Про це повідомили представники банку у соцмережі Facebook.

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Обмеження за кредитним лімітом у ПриватБанку

Як розповіла одна з клієнток, вона багато років обслуговується у ПриватБанку, однак не має права на кредитний ліміт. За її словами, за карткою він встановлений у розмірі 0 грн.

Вона звернулася до банку за поясненням, чому її торкнулися відповідні обмеження.

"20 років клієнт вашого банку, 15 років кожного місяця надходить пенсія по інвалідності, і мені з якогось дива по картці встановили ліміт кредиту 0. І ніхто не може відповісти, чому?" — йдеться у зверненні.

Пояснення ПриватБанку щодо обмеження кредитного ліміту

Представник банку повідомив, що рішення про кредитний ліміт фінустанова ухвалює, з огляду на низку факторів, його регулярно переглядають.

"Кредитний ліміт надається індивідуально кожному клієнту, на це впливає доволі багато різних факторів. Хочемо звернути вашу увагу, що ліміт переглядається на регулярній основі, якщо будуть будь-які зміни вам обов'язково надійде сповіщення...", — йдеться у відповіді.

Скриншот. Джерело: ПриватБанк у Fb

За правилами банку, діє автоматизовна перевірка клієнтів, яка встановлює рівень платоспроможності та їх надійності. З-поміж факторів, що впливають на відповідний аналіз:

наявність у клієнтів кредитів, взятих в інших банках;

неоплачені платежі з накопиченням боргу;

нарахування заробітної плати;

активність користування картою.

Кредитний ліміт можуть підвищити:

за наявності "чистої" кредитної історії;

за достатнього рівня доходів: чим вищі, тим більше шансів на підвищення ліміту;

у разі зміни соціального статусу: обмеження торкаються студентів без постійного місця роботи;

у разі погашення інших кредитів у фінустановах.

Раніше ми писали, що ПриватБанк запропонував можливість відкриття рахунків для бізнесу онлайн, частково скасувавши абонплату. Нульовим тарифом можна користуватися три місяці.

Також повідомлялося, що клієнти ПриватБанку можуть купувати віртуальні SIM-карти від Kyivstar та lifecell. Клієнтам дали інструкцію, як перейти на таку картку у Приват24.