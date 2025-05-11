Тарифы в ПриватБанке — что изменилось для бизнес-клиентов в мае 2025 года

Люди проходят мимо отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В государственном ПриватБанке с мая 2025 года не действуют тарифы на обслуживание зарплатных проектов. Изменения касаются бизнес-клиентов и предпринимателей, у которых уже есть или которые хотят получить в финансовом учреждении зарплатный проект.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

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По словам члена правления банка по вопросам корпоративного бизнеса и МСБ Евгения Заиграева, для всех бизнес-клиентов, которые будут выплачивать зарплату на карты ПриватБанка, установили нулевой тариф на расчетно-кассовое обслуживание по зарплатному проекту.

"Мы постоянно анализируем клиентский опыт и пожелания клиентов, чтобы менять обслуживание к лучшему, поэтому сегодня более половины украинского бизнеса выплачивают зарплату через ПриватБанк, ведь современные технологии банка позволят значительно упростить и автоматизировать выплату зарплат, что работает на эффективность бизнеса", — рассказал он.

Отмечается, что деньги зачислятся в любое время суток. Выполнять операции можно и через смартфон, зарплата поступит на карту получателя за считанные минуты.

О чем еще стоит знать

Напомним, что украинцы снова могут покупать билеты на поезда в мобильном приложении Приват24. Сервис не работал с марта 2025 года, из-за сбоя в IT-системе Укрзализныци. Сейчас же услуга снова функционирует полноценно.

Ранее в ПриватБанке напомнили клиентам о необходимости актуализировать данные. Эту процедуру необходимо проходить минимум раз в пять лет.

Также мы рассказывали, что клиенты ПриватБанка получают требование предоставить согласие на цифровую собственноручную подпись. Известно, с чем это связано.