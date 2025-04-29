ПриватБанк просить оновити деякі дані — подробиці

Мобільний застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" поскаржились на вимогу дати згоду на використання цифрового власноручного підпису (ЦВП). Відомо, навіщо банк надсилає відповідне прохання.

Таке повідомлення з'явилось на порталі "Мінфін".

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Вимога щодо цифрового підпису в ПриватБанку

Як йдеться у повідомленні одного з клієнтів банку, прохання дати дозвіл на цифровий підпис надійшло у мобільний застосунок "Приват24".

Громадянин попросив банківську фінустанову пояснити, чому нав'язують відповідну вимогу.

"У додатку Приват24 почали вимагати надати їм згоду на використання мого цифрового підпису...", — зазначається у зверненні.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Що треба знати про ЦВП у ПриватБанку

На порталі ПриватБанку зазначається, що цифровий власноручний підпис (ЦВП) є підписом фізособи, створеним на екрані електронного сенсорного пристрою та нерозривно пов'язаний з електронним документом, підписаним цим підписом.

Вимога дати згоду на використання цифрового власноручного підпису передбачена українським законодавством.

Так, у своїй діяльності банк має право створювати використовувати та знищувати документи, зокрема електронні, де містяться дані, зокрема електронні, а також вчиняти правочини у вигляді документів, створених як в паперовому, так і в електронному форматі.

Застосування кваліфікованого електронного підпису відбувається банком в рамках процесу SmartID. Йдеться про систему дистанційного доступу до особистих ключів клієнта, розташованих у хмарному сховищі, що реалізовано на захищених мережевих криптомодулях.

Також банк просить разом з ЦВП актуалізувати дані через застосунок "Приват24". Для цього слід використовувати останню версію застосунку або оновлену web-версію. Для актуалізації даних можна звернутися з паспортом та ідентифікаційним кодом до будь-якого відділення ПриватБанку.

Нагадаємо, раніше у ПриватБанку назвали нюанси переведення пенсійних виплат на банківську картку. При цьому людина може не закривати рахунок в іншому банку.

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