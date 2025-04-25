Шахраї націлилися на клієнтів ПриватБанку — якої поради слід дотримуватися українцям

Людина тримає смартфон в руках. Фото: Unsplash

Клієнтам державного ПриватБанку дзвонить нібито служба безпеки фінансової установи з вимогою повідомити особисті банківські дані. Та насправді дзвінки громадяни отримують від шахраїв.

Про це розповіли у Центрі протидії дезінформації (ЦПД).

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Що мають знати клієнти ПриватБанку

Дзвінки українці отримують з міського номера: 044 364 53 20. Коли власник картки ПриватБанку відповідає на дзвінок, то йому розповідають, що з його банківського рахунку "протягом останніх 20 хвилин фіксували невеликі транзакції на території країни-агресора".

Українцям пропонують скасувати переказ та застрахуватися від шахраїв. При цьому під час усієї розмови на людину тиснуть психологічно, аби вона виконала усі вимоги.

Наприклад, аферисти хочуть, щоб їм надіслали голосове повідомлення і верифікували дані банківської картки. А для більшої правдивості вони називають свій персональний номер, який нібито можна знайти на вебсайті банку. Та насправді так шахраї намагаються отримати інформацію про клієнта, щоби потім заволодіти коштами українців.

"Працівники банку ніколи не запитують номер, PIN-код і CVV-код картки. Тож у жодному випадку не розголошуйте особисту інформацію та не здійснюйте фінансові операції під час дзвінків чи повідомлень від невідомих осіб", — йдеться у повідомленні.

Що робити українцям

Фахівці радять одразу повідомляти про ці випадки в контакт-центр банку. А тим, хто вже став жертвою шахраїв, треба звертатися до кіберполіції або інших компетентних органів.

Нагадаємо, що клієнти ПриватБанку можуть втратити кошти, коли поповнюють картки через термінали. Громадянам пояснили, чому виникають проблеми.

Ще раніше українці скаржилися на складнощі з обміном валюти. Йдеться про видані банком купюри старого зразка, які потім відмовляються приймати.