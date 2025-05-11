Тарифи у ПриватБанку — що змінилося для бізнес-клієнтів у травні 2025 року

Люди проходять повз відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У державному ПриватБанку з травня 2025 року не діють тарифи на обслуговування зарплатних проєктів. Зміни стосуються бізнес-клієнтів та підприємців, які вже мають чи хочуть отримати у фінансовій установі зарплатний проєкт.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

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Нульовий тариф у ПриватБанку — що відомо

За словами члена правління банку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євгена Заіграєва, для усіх бізнес-клієнтів, які виплачуватимуть зарплату на картки ПриватБанку, встановили нульовий тариф на розрахунково-касове обслуговування за зарплатним проєктом.

"Ми постійно аналізуємо клієнтський досвід та побажання клієнтів, щоб змінювати обслуговування на краще, тому сьогодні більше, ніж половина українського бізнесу виплачують зарплату через ПриватБанк, адже сучасні технології банку дозволять значно спростити та автоматизувати виплату зарплат, що працює на ефективність бізнесу", — розповів він.

Зазначається, що гроші зарахуються у будь-який час доби. Виконувати операції можна й через смартфон, зарплата надійде на картку отримувача за лічені хвилини.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, що українці знову можуть купувати квитки на поїзди у мобільному застосунку Приват24. Сервіс не працював з березня 2025 року, через збій в IT-системі Укрзалізниці. Нині ж послуга знову функціонує повноцінно.

Раніше у ПриватБанку нагадали клієнтам про необхідність актуалізувати дані. Цю процедуру необхідно проходити щонайменше раз на п’ять років.

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