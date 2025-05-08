У Приват24 знову стала доступна популярна послуга — деталі

ПриватБанк поновив важливий онлайн-сервіс — що стало доступним
Державний "ПриватБанк" повідомив про відновлення функціонування послуги з продажу залізничних квитків. Роботу сервісу було порушено у зв'язку з кібератакою на сервіси АТ "Укрзалізниця".
Про це поінформувала пресслужба державної фінустанови.
Детальніше про сервіс з продажу квитків у "Приват24"
Як повідомили у пресслужбі, через кібератаку на сервіси українського залізничного перевізника купівля квитків через мобільний банк "Приват24" був неможливим. Збій в IT-системі "Укрзалізниці" стався 23 березня 2025 року.
"Банк поновив роботу популярних у клієнтів та зручних послуг продажу залізничних квитків через застосунок та сайт після вимушеного тайм-ауту відповідних сервісів Укрзалізниці, що були пов’язані з ліквідацією наслідків ворожої кібератаки на залізничні сервіси", — йдеться у повідомленні.
Нині послуга знову функціонує повноцінно і клієнти ПриватБанку можуть купувати залізничні квитки на всі напрямки потягів Укрзалізниці. Громадянам доступний продаж квитків:
- онлайн через сервіси у мобільному банку "Приват24";
- на спеціальному сайті bilet.pb.ua.
Як придбати квиток та скільки коштує послуга
Для того, щоб здійснити платіж за залізничний квиток на поїзд, потрібно:
- вказати напрямок — звідки/куди їхати;
- обрати дату поїздки;
- зазначити номер рейсу та час відправлення;
- обрати номер вагона, місце;
- вказати кількість квитків та вид: дитячий/дорослий;
- зазначити прізвище та ім'я пасажирів.
У фінустанові нагадали, що, окрім залізничних квитків, через ПриватБанк можна також дистанційно купувати квитки на автобуси по Україні та за кордон.
Раніше ми розповідали про те, що у ПриватБанку процедура з повернення коштів через невидачу у банкоматі може бути доволі тривалою. Дехто змушений чекати до чотирьох місяців.
Також повідомляли про те, що в ПриватБанку нагадали про обов'язок клієнтів з актуалізації даних. Таку процедуру необхідно проходити щонайменше раз на п’ять років.
Читайте Новини.LIVE!