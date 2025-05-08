У Приват24 знову стала доступна популярна послуга — деталі

Мобільний застосунок ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний "ПриватБанк" повідомив про відновлення функціонування послуги з продажу залізничних квитків. Роботу сервісу було порушено у зв'язку з кібератакою на сервіси АТ "Укрзалізниця".

Про це поінформувала пресслужба державної фінустанови.

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Детальніше про сервіс з продажу квитків у "Приват24"

Як повідомили у пресслужбі, через кібератаку на сервіси українського залізничного перевізника купівля квитків через мобільний банк "Приват24" був неможливим. Збій в IT-системі "Укрзалізниці" стався 23 березня 2025 року.

"Банк поновив роботу популярних у клієнтів та зручних послуг продажу залізничних квитків через застосунок та сайт після вимушеного тайм-ауту відповідних сервісів Укрзалізниці, що були пов’язані з ліквідацією наслідків ворожої кібератаки на залізничні сервіси", — йдеться у повідомленні.

Нині послуга знову функціонує повноцінно і клієнти ПриватБанку можуть купувати залізничні квитки на всі напрямки потягів Укрзалізниці. Громадянам доступний продаж квитків:

онлайн через сервіси у мобільному банку "Приват24";

на спеціальному сайті bilet.pb.ua.

Як придбати квиток та скільки коштує послуга

Для того, щоб здійснити платіж за залізничний квиток на поїзд, потрібно:

вказати напрямок — звідки/куди їхати;

обрати дату поїздки;

зазначити номер рейсу та час відправлення;

обрати номер вагона, місце;

вказати кількість квитків та вид: дитячий/дорослий;

зазначити прізвище та ім'я пасажирів.

Тарифи за сервіс у Приват24. Джерело: ПриватБанк

У фінустанові нагадали, що, окрім залізничних квитків, через ПриватБанк можна також дистанційно купувати квитки на автобуси по Україні та за кордон.

Раніше ми розповідали про те, що у ПриватБанку процедура з повернення коштів через невидачу у банкоматі може бути доволі тривалою. Дехто змушений чекати до чотирьох місяців.

Також повідомляли про те, що в ПриватБанку нагадали про обов'язок клієнтів з актуалізації даних. Таку процедуру необхідно проходити щонайменше раз на п’ять років.