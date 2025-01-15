ПриватБанк увеличил лимит на заказ валюты для обмена — какую сумму можно получить

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Госучреждение "ПриватБанк" установило своим клиентам, которые заказывают снятие валюты для дальнейшего обмена в кассах отделений, новые лимиты. Если раньше речь шла о 100 тыс. грн, то отныне размер увеличился до 400 тыс.

Об этом рассказали изданию Ain.ua в пресс-службе банка.

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Как рассказал пресс-секретарь банка Олег Серга, впервые лимиты пересмотрели в ноябре 2024 года, для удобства клиентов.

"Многие клиенты приходят с наличными. А для покупки иностранной валюты за наличные нет лимита в 100 тыс. грн", — пояснил он.

По его словам, пересмотреть лимиты просили волонтеры, которые отправляют SWIFT-переводы для покупки для армии дронов и другого оборудования.

В то же время, как отметили в пресс-службе, лимит на получение иностранной валюты не изменился. Сейчас он составляет 100 тыс. грн.

"ПриватБанк" блокирует международные переводы

Недавно одна из клиенток банка рассказала на портале "Минфин", что не смогла получить от своего мужа из Португалии перевод в 200 евро через Western Union.

В банке не назвали точную причину блокировки операции, отметив лишь, что проблемы с переводом возникли на стороне международной системы. Деньги вернули только через месяц.

Напомним, что "ПриватБанк" может в любой момент заблокировать счет своим клиентам. В финучреждении объяснили, что делать в таких ситуациях.

Также отметим, что у некоторых клиентов банка возникают проблемы с имуществом, полученным в лизинг. На переоформление, например, автомобиля, могут уйти годы.