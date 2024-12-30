Деякі клієнти ПриватБанку не можуть зареєструвати автівки, узяті в лізинг в ПриватБанку — у чому проблема

Чоловік стоїть біля банкомата ПриватБанку. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Клієнти одного з найбільших державних банків "ПриватБанку" скаржаться, що у них виникають проблеми з майном, які вони узяли в кредит або лізинг. Так, деяким українцям не вдається переоформити автівку.

Про це клієнт написав у скарзі на порталі "Мінфін".

Читайте також:

Лізинг у "ПриватБанку" — у чому проблема

У своєму повідомленні громадянин розповів, що вже розрахувався з "ПриватБанком" за автомобіль, який був придбаний за лізинг. Та коли спробував переоформити машину, у Сервісному Центрі йому відмовили, оскільки банк перебуває у реєстрі боржників.

Через це державні органи не хочуть перереєстровувати майно, тож воно й надалі належать банку. Тобто автівка досі є майном банку, хоча у чоловіка немає боргів перед банком.

"На запит до "Приватбанку", як можна розв'язувати це питання, співробітник відповів, що нічого не можуть зробити. Запропонували дати хабаря у сервісному центрі", — йдеться у повідомленні.

Що відповіли у "ПриватБанку"

Представники фінансової установи відреагували на скаргу, назвавши ситуацію, яка сталася з клієнтом, "тимчасовими незручностями".

"Запевняємо, що Банк докладає всіх зусиль для щонайскорішого вирішення даного питання", — йдеться у повідомленні.

При цьому у банку також повідомили, що громадянин може вільно користуватися набутим за договором фінансового лізингу транспортним засобом.

Що ще варто знати

З 17 грудня українські банки спільно з Міністерством цифрової трансформації запустили "Дія.Карту", на якій українці зможуть зберігати зарплати та інші державні виплати.

Зараз громадяни можуть оформлювати на цю картку виплату в розмірі 908 грн в рамках держпрограми "єКнига". Згодом до "Дія.Картки" підключать більше державних програм.

Раніше ми розповідали, що клієнтам "ПриватБанку" іноді можуть без попередження блокувати рахунки. У фінустанові пояснили, чому так відбувається.

Також ми писали, що "ПриватБанк" пропонує клієнтам надати згоду на розкриття банківської таємниці. Подібні прохання українці отримують під час оновлення анкетних даних.