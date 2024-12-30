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Лізинг авто у ПриватБанку — які проблеми виникають у клієнтів

30 грудня 2025 07:01
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Деякі клієнти ПриватБанку не можуть зареєструвати автівки, узяті в лізинг в ПриватБанку — у чому проблема
Чоловік стоїть біля банкомата ПриватБанку. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Клієнти одного з найбільших державних банків "ПриватБанку" скаржаться, що у них виникають проблеми з майном, які вони узяли в кредит або лізинг. Так, деяким українцям не вдається переоформити автівку. 

Про це клієнт написав у скарзі на порталі "Мінфін". 

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Лізинг у "ПриватБанку" — у чому проблема

У своєму повідомленні громадянин розповів, що вже розрахувався з "ПриватБанком" за автомобіль, який був придбаний за лізинг. Та коли спробував переоформити машину, у Сервісному Центрі йому відмовили, оскільки банк перебуває у реєстрі боржників. 

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Через це державні органи не хочуть перереєстровувати майно, тож воно й надалі належать банку. Тобто автівка досі є майном банку, хоча у чоловіка немає боргів перед банком. 

"На запит до "Приватбанку", як можна розв'язувати це питання, співробітник відповів, що нічого не можуть зробити. Запропонували дати хабаря у сервісному центрі", — йдеться у повідомленні. 

Що відповіли у "ПриватБанку"

Представники фінансової установи відреагували на скаргу, назвавши ситуацію, яка сталася з клієнтом, "тимчасовими незручностями". 

"Запевняємо, що Банк докладає всіх зусиль для щонайскорішого вирішення даного питання", — йдеться у повідомленні.

При цьому у банку також повідомили, що громадянин може вільно користуватися набутим за договором фінансового лізингу транспортним засобом. 

Що ще варто знати 

З 17 грудня українські банки спільно з Міністерством цифрової трансформації запустили "Дія.Карту", на якій українці зможуть зберігати зарплати та інші державні виплати. 

Зараз громадяни можуть оформлювати на цю картку виплату в розмірі 908 грн в рамках держпрограми "єКнига". Згодом до "Дія.Картки" підключать більше державних програм. 

Раніше ми розповідали, що клієнтам "ПриватБанку" іноді можуть без попередження блокувати рахунки. У фінустанові пояснили, чому так відбувається.

Також ми писали, що "ПриватБанк" пропонує клієнтам надати згоду на розкриття банківської таємниці. Подібні прохання українці отримують під час оновлення анкетних даних.

Мінфін ПриватБанк кредити гроші автомобіль

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