Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Неприємний сюрприз — чому ПриватБанк блокує рахунки клієнтів arrow

Неприємний сюрприз — чому ПриватБанк блокує рахунки клієнтів

23 грудня 2024 07:01
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
ПриватБанк блокує рахунки — чому клієнти залишаються без грошей
Банківські картки. Фото: Unsplash
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Українські банки іноді іноді можуть без попередження заблокувати рахунки своїм клієнтам. Така ситуація нещодавно виникла в одного з клієнтів "ПриватБанку".

Про це йдеться на порталі Мінфін, де українці лишають свої відгуки про роботу фінансових установ. 

Читайте також:

Що сталося 

20 грудня один із клієнтів повідомив, що державний банк без будь-якого попередження заблокував усі його рахунки. Наступного дня чоловік отримав повідомлення, що блокування відбулося на підставі статті  11 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом". Самого клієнта проінформували, що його підозрюють у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму.

"Це не лише абсурдний і безпідставний наклеп, але й грубе порушення моїх прав. Окрім того, банк заблокував будь-які транзакції, де відображається мій ідентифікаційний код" — поскаржився клієнт. 

Що відповіли у ПриватБанку

"ПриватБанк" відреагував на скаргу свого клієнта та визнав, що його банківські рахунки були заблоковані пояснивши, що фінансова установа, як суб’єкт первинного фінансового моніторингу має запобігати та протидіяти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

"Наразі, ваше обслуговування обмежене. При розірванні ділових відношень надається можливість переказу залишків до іншого банку", — йдеться у повідомленні. 

При цьому представники банку зазначили, що клієнти, банківські рахунки яких потрапляють під обмеження, можуть переказати свої кошти в інші банки. Для цього клієнт або його представник звертається до будь-якого відділення банку та надає: 

  • реквізити рахунку, відкритого в іншому банку на ім’я клієнта; 
  • документи, що підтверджують повноваження розпоряджатись рахунками;
  • документи, що посвідчують особу; 
  • документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України; 
  • заяву про перерахування залишків коштів. 

Раніше стало відомо, що ПриватБанк у 2025 році безплатно надсилатиме свої картки по Україні та світу. Замовити нову картку "ПриватБанку" чи перевипустити стару можна у Приват24.

Також у "ПриватБанку" нещодавно пояснили, чому блокують деякі онлайн-платежі. Там також розповіли, як уникнути блокування. 
 

ПриватБанк гроші банки рахунки банківські рахунки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:30 Коли зростуть виплати курсантам військових вишів

07:21 Проігнорував повістку, бо боявся померти — як покарав суд

07:11 Трамп відповів, чи має Маск політичний вплив

07:01 Неприємний сюрприз — чому ПриватБанк блокує рахунки клієнтів

Ексклюзив

06:56 Росія не зупиниться, заморозки війни не буде, — Подоляк

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — як можуть зрости виплати

06:06 Швидкий сніданок "по-домашньому", який не набридає ніколи

06:01 У клієнтів Ощадбанку нова проблема — яка послуга недоступна

05:30 Свято після трагедії — фото з різдвяних ярмарків Німеччини

07:30 Коли зростуть виплати курсантам військових вишів

07:21 Проігнорував повістку, бо боявся померти — як покарав суд

07:11 Трамп відповів, чи має Маск політичний вплив

07:01 Неприємний сюрприз — чому ПриватБанк блокує рахунки клієнтів

Ексклюзив

06:56 Росія не зупиниться, заморозки війни не буде, — Подоляк

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — як можуть зрости виплати

06:06 Швидкий сніданок "по-домашньому", який не набридає ніколи

06:01 У клієнтів Ощадбанку нова проблема — яка послуга недоступна

05:30 Свято після трагедії — фото з різдвяних ярмарків Німеччини

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку