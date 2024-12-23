ПриватБанк блокує рахунки — чому клієнти залишаються без грошей

Банківські картки. Фото: Unsplash

Українські банки іноді іноді можуть без попередження заблокувати рахунки своїм клієнтам. Така ситуація нещодавно виникла в одного з клієнтів "ПриватБанку".

Про це йдеться на порталі Мінфін, де українці лишають свої відгуки про роботу фінансових установ.

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Що сталося

20 грудня один із клієнтів повідомив, що державний банк без будь-якого попередження заблокував усі його рахунки. Наступного дня чоловік отримав повідомлення, що блокування відбулося на підставі статті 11 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом". Самого клієнта проінформували, що його підозрюють у відмиванні коштів та фінансуванні тероризму.

"Це не лише абсурдний і безпідставний наклеп, але й грубе порушення моїх прав. Окрім того, банк заблокував будь-які транзакції, де відображається мій ідентифікаційний код" — поскаржився клієнт.

Що відповіли у ПриватБанку

"ПриватБанк" відреагував на скаргу свого клієнта та визнав, що його банківські рахунки були заблоковані пояснивши, що фінансова установа, як суб’єкт первинного фінансового моніторингу має запобігати та протидіяти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

"Наразі, ваше обслуговування обмежене. При розірванні ділових відношень надається можливість переказу залишків до іншого банку", — йдеться у повідомленні.

При цьому представники банку зазначили, що клієнти, банківські рахунки яких потрапляють під обмеження, можуть переказати свої кошти в інші банки. Для цього клієнт або його представник звертається до будь-якого відділення банку та надає:

реквізити рахунку, відкритого в іншому банку на ім’я клієнта;

документи, що підтверджують повноваження розпоряджатись рахунками;

документи, що посвідчують особу;

документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України;

заяву про перерахування залишків коштів.

Раніше стало відомо, що ПриватБанк у 2025 році безплатно надсилатиме свої картки по Україні та світу. Замовити нову картку "ПриватБанку" чи перевипустити стару можна у Приват24.

Також у "ПриватБанку" нещодавно пояснили, чому блокують деякі онлайн-платежі. Там також розповіли, як уникнути блокування.

