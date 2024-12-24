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Банковская тайна — клиенты ПриватБанка критикуют требования

24 декабря 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк требует дать разрешение на рассекречивание банковской тайны — детали
Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" жалуются на угрозы раскрытия банковской тайны. Просьба дать согласие на такую возможность поступает вместе с требованием обновить анкетные данные.

Об этом говорится на сайте "Минфин", где можно оставлять отзывы о работе банков.

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Как отмечается в одном из сообщений, клиент получил уведомление о необходимости актуализации анкетных данных в соответствии с действующим законодательством. После внесения информации пришло требование подписать два документа:

  • "Анкета надлежащей проверки клиента-физлица";
  • "Договор об использовании простой электронной подписи".

Относительно анкеты надлежащей проверки клиента возник ряд вопросов, ведь в начале речь идет о банковской тайне, которая не подлежит разглашению третьим лицам, однако после списка анкетных данных указывается о предоставлении разрешения на раскрытие информации: "Клиент предоставляет банку разрешение на основании запросов получателей, осуществлять раскрытие получателям информации, составляющей банковскую тайну, другую информацию с ограниченным доступом".

"Мне вот интересно, почему я как клиент должен предоставлять такое разрешение банку? Я обратился к оператору с требованием изменить текст документа или принять его без дополнительной подписи (зачем он нужен, если это анкетные данные и была пройдена верификация через Дію?), на что был первоначально предоставлен шаблонный ответ несколько раз... Ну и напоследок я спросил почему это требование не находится в основном договоре и почему я должен подписывать анкету с дополнительными требованиями отдельно от договора? Ответ был такой: "решение данное принимается банком"... Мне кажется, что здесь есть нарушение моих прав как надлежащего клиента банка? Почему я должен подписывать в анкете разрешение на раскрытие банковской тайны?" — говорится в обращении.

 

ПриватБанк
Скриншот. Источник: Минфин

Объяснение ПриватБанка

В финучреждении отреагировали на жалобу, отметив, что необходимость подписания анкеты вызвана тем, что она является неотъемлемой частью актуализации данных о клиенте в банке. ПриватБанк, согласно закону, обязан постоянно осуществлять обновление информации.

"По пункту разрешения на раскрытие информации клиентов — такое разрешение получается от клиентов, независимо от налогового резидентства, для обеспечения беспрепятственной работы Банка с банками с местом регистрации в США, в которых ПриватБанк имеет корреспондентские счета. Разрешение на раскрытие информации о клиенте может быть применено только в случае получения официального запроса от таких банков в рамках требований Закона США о борьбе с отмыванием денег", — добавили в банке.

Напомним, ранее в сети появилась ссылка на договор по оформлению карты нацкешбэка в ПриватБанке, где указывалось на возможность раскрытия банковской тайны. Однако в ПриватБанке это опровергли.

Ранее мы писали, что клиентам ПриватБанка иногда могут без предупреждения блокировать счета. В финучреждении объяснили причины такого шага.

ПриватБанк банки банковские карты услуги банковские счета

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