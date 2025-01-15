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ПриватБанк розширив одну із послуг — що досупно клієнтам

15 січня 2025 07:01
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
ПриватБанк збільшив ліміт на замовлення валюти для обміну — яку суму можна отримати
Гроші у руках. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Держустанова "ПриватБанк" встановила своїм клієнтам, які замовляють зняття валюти для подальшого обміну у касах відділень, нові ліміти. Якщо раніше мова йшла про 100 тис. грн, то відтепер розмір збільшився до 400 тис. 

Про це розповіли виданню Ain.ua у пресслужбі банку.

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Як розповів прессекретар банку Олег Серга, вперше ліміти переглянули у листопаді 2024 року, для зручності клієнтів.

"Багато клієнтів приходять з готівкою. А для купівлі іноземної валюти за готівку немає ліміту у 100 тис. грн", — пояснив він.

За його словами, переглянути ліміти просили волонтери, які відправляють SWIFT-перекази для купівлі для армії дронів та іншого обладнання.

Водночас, як зауважили у пресслужбі, ліміт на отримання іноземної валюти не змінився. Наразі він становить 100 тис. грн.

"ПриватБанк" блокує міжнародні перекази

Нещодавно одна з клієнток банку розповіла на порталі "Мінфін", що не змогла отримати від свого чоловіка з Португалії переказ у 200 євро через Western Union.

У банку не назвали точну причину блокування операції, зазначивши лише, що проблеми з переказом виникли на боці міжнародної системи. Гроші повернули лише за місяць.

Нагадаємо, що "ПриватБанк" може у будь-який момент заблокувати рахунок своїм клієнтам. У фінустанові пояснили, що робити у таких ситуаціях.

Також зазначимо, що у деяких клієнтів банку виникають проблеми з майном, отриманим у лізинг. На переоформлення, наприклад, автомобіля, можуть піти роки. 

ПриватБанк банки валюта банк обмін валют

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