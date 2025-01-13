ПриватБанк блокує міжнародні перекази — у чому проблема

Відділення ПриватБанку в одному з українських міст. Фото: УНІАН

У клієнтів "ПриватБанку" можуть виникати проблеми з міжнародними переказами через Western Union. Як виявилося, фінансова установа блокує такі операції.

Про це на сайті "Мінфін", де громадяни можуть розповідати про роботу банків, написала клієнтка "ПриватБанку".

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Жінка розповіла, що її чоловік, який на той момент перебував у Португалії, спробував переказати 200 євро через Western Union на її картковий рахунок від "ПриватБанку". Однак операцію відхилили.

Служба підтримки банку, з якою спілкувалася клієнтка повідомила, що проблема виникла з боку Western Union, оскільки кошти залишилися у них.

"У підсумку кошти повернули майже через місяць! Тому не раджу користуватися такою послугою в "Приваті", бо можуть бути неочікувані "сюрпризи", — зазначила вона.

Зауважимо, що на порталі "Мінфін" представники банку не відреагували на скаргу клієнтки.

Грошові перекази на картки "ПриватБанка" через Western Union — деталі

Переказувати гроші через міжнародну систему на банківські рахунки в Україні громадяни можуть з 2019 року. Якщо гроші надійшли саме на картку "ПриватБанку", то отримати їх можна:

безпосередньо у відділенні банку;

скориставшись мобільним додатком "Приват 24";

у терміналі банку.

Раніше ми писали, що "ПриватБанк" намагався відсудити у киянки майже 88 тис. грн боргу за кредитом. Нюанс у тому, що заборгованість з′явилася після того, як банк дозволив невідомим переказати з її карток 99 018 грн на сервіс у Казахстані.

Також ми писали, як "ПриватБанк" стягнув з клієнта 900 грн комісії після того, як він купив товар в онлайн-магазині prom.ua. Усе тому, що клієнт скористався кредитними коштами.