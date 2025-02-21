ПриватБанк отключит все сервисы — когда и на какой срок

ПриватБанк приостанавливает работу — когда исчезнет доступ
Государственное финучреждение "ПриватБанк" предупредило своих клиентов об ограничениях карточных операций и платежей. Они начнут действовать в ночь на 22 февраля.
Об этом сообщила пресс-служба банка в своем Telegram-канале.
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Отмечается, что регламентные работы будут происходить с:
- процессингом;
- платежными системами;
- на сервисах, чтобы повысить качество и безопасность платежей и операций с платежными картами.
"В период проведения работ 22 февраля с 00:05 до 06:30 утра банк временно приостановит операции с платежными картами и платежи клиентов. На время регламентных работ мы также приостановим работу "Приват24" для физических лиц", — отмечают в банке.
Еще в банке предупредили, что не будут работать и банкоматы. Ограничения также коснутся:
- терминалов самообслуживания;
- POS-терминалов банка;
- платежного приложения "Терминал".
"Если в период проведения работ вы планируете оплату покупок картами, платежи или воспользоваться приложением "Приват24" и сетью безналичной оплаты — советуем сделать это заранее, или провести после завершения работ", — отметили в "ПриватБанке".
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С 1 января 2026 года, клиенты будут платить 80 грн, если будут заказывать доставку банковских карт в пределах Украины.
Также появится дифференцированный тариф за организацию услуги по международной доставке перевыпущенных карт. Комиссия за такой сервис со следующего года будет различаться в зависимости от страны.
Напомним, недавно клиенты "ПриватБанка" жаловались на проблему с получением новых карт. Вместо этого в банке советуют гражданам пользоваться старыми карточками.
Также мы рассказывали, что "ПриватБанк" первым запустил технологию с RCS-сообщений для коммуникаций с банком. Но для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно подключиться к интернету.
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