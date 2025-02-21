ПриватБанк отключит все сервисы — когда и на какой срок

Банкомат ПриватБанка.Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "ПриватБанк" предупредило своих клиентов об ограничениях карточных операций и платежей. Они начнут действовать в ночь на 22 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба банка в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что регламентные работы будут происходить с:

процессингом;

платежными системами;

на сервисах, чтобы повысить качество и безопасность платежей и операций с платежными картами.

"В период проведения работ 22 февраля с 00:05 до 06:30 утра банк временно приостановит операции с платежными картами и платежи клиентов. На время регламентных работ мы также приостановим работу "Приват24" для физических лиц", — отмечают в банке.

Еще в банке предупредили, что не будут работать и банкоматы. Ограничения также коснутся:

терминалов самообслуживания;

POS-терминалов банка;

платежного приложения "Терминал".

"Если в период проведения работ вы планируете оплату покупок картами, платежи или воспользоваться приложением "Приват24" и сетью безналичной оплаты — советуем сделать это заранее, или провести после завершения работ", — отметили в "ПриватБанке".

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С 1 января 2026 года, клиенты будут платить 80 грн, если будут заказывать доставку банковских карт в пределах Украины.

Также появится дифференцированный тариф за организацию услуги по международной доставке перевыпущенных карт. Комиссия за такой сервис со следующего года будет различаться в зависимости от страны.

Напомним, недавно клиенты "ПриватБанка" жаловались на проблему с получением новых карт. Вместо этого в банке советуют гражданам пользоваться старыми карточками.

Также мы рассказывали, что "ПриватБанк" первым запустил технологию с RCS-сообщений для коммуникаций с банком. Но для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно подключиться к интернету.