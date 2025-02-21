ПриватБанк відключить усі сервіси — коли та на який термін

Банкомат ПриватБанку.Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "ПриватБанк" попередила своїх клієнтів про обмеження карткових операцій та платежів. Вони почнуть діяти у ніч на 22 лютого.

Про це повідомила пресслужба банку у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Українці не зможуть користуватися послугами "ПриватБанку" — що відомо

Зазначається, що регламентні роботи відбуватимуться з:

процесингом;

платіжними системами;

на сервісах, щоби підвищити якість та безпеку платежів та операцій з платіжними картками.

"У період проведення робіт 22 лютого з 00:05 до 06:30 ранку банк тимчасово призупинить операції з платіжними картками та платежі клієнтів. На час регламентних робіт ми також призупинимо роботу "Приват24" для фізичних осіб", — зазначають у банку.

Ще у банку попередили, що не працюватимуть й банкомати. Обмеження також торкнуться:

терміналів самообслуговування;

POS-терміналів банку;

платіжного додатку "Термінал".

"Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплату покупок картками, платежі чи скористатися додатком "Приват24" і мережею безготівкової оплати — радимо зробити це заздалегідь, чи провести після завершення робіт", — наголосили у "ПриватБанку".

"ПриватБанк" запроваджує платну послугу для клієнтів — за що платитимемо

З 1 січня 2026 року, клієнти платитимуть 80 грн, якщо замовлятимуть доставку банківських карток в межах України.

Також з'явиться диференційований тариф за організацію послуги з міжнародної доставки перевипущених карт. Комісія за такий сервіс з наступного року буде різнитися залежно від країни.

Нагадаємо, нещодавно клієнти "ПриватБанку" скаржилися на проблему з отриманням нових карток. Натомість у банку радять громадянам користуватися старими картками.

Також ми розповідали, що "ПриватБанк" першим запустив технологію з RCS-повідомлень для комунікацій з банком. Але для того, щоби скористатися сервісом, потрібно підключитися до інтернету.