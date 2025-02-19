ПриватБанк пояснив, навіщо вимагають оновити анкетні дані

Банківський застосунок "Приват24". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" просять пояснити, у зв'язку з чим фінустанова вимагає надати згоду на використання цифрового власноручного підпису (ЦВП) та оновити анкетні дані, де всі питання стосуються Сполучених Штатів. У банку пояснили, з чим пов'язана відповідна вимога.

Про це йдеться на сторінці ПриватБанку у соцмережі Facebook.

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Вимога заповнення анкети у ПриватБанку

Як зазначила одна з клієнток банку, вона отримала у застосунку "Приват24" повідомлення з проханням заповнити анкету та дати дозвіл на її цифровий підпис.

Жінка попросила пояснити, чому банк нав'язує обов'язкову аутентифікацію, якщо діє договір з клієнтом банку, а також чому під час перевірки вимагають внести дані в анкету, де майже всі питання стосуються США (чи є людина громадянином чи податковим резидентом цієї країни, чи перебувала на її території).

Також вказано, що підписанням відповідної анкети клієнт надає дозвіл на розкриття інформації про себе іноземним банкам, тоді як звільняє цей банк від відповідальності.

"... Все без пояснень. Цю анкету клієнт підписує ЦВП (цифровий власноручний підпис) на планшеті. Чому ЦВП, якщо клієнт у відділені банку і може підписати вживу, чому не надається другий екземпляр підписаного документа... на які цілі далі використовується ЦВП клієнта тощо...", — йдеться у повідомленні.

Пояснення ПриватБанку щодо оновлення даних

У фінустанові відреагували на звернення, перепросивши за те, що така ситуація створила незручності. Там пояснили, що йдеться про вимогу українського законодавства. А саме — банки не можуть обслуговувати клієнтів, якщо в базі заповнені чи актуалізовані не всі їхні дані.

Так, відповідно до постанови №65 Національного банку України (НБУ) від 19 травня 2020 року "Про затвердження Положення "Про здійснення банками фінансового моніторингу", фінустанова зобов'язана забезпечувати актуалізацію даних про клієнта.

Можливість здійснення актуалізації даних дистанційно додана у застосунок "Приват24". Так, за такої необхідності під час входу з’явиться відповідне повідомлення з можливістю створення заявки.

У банку рекомендували для актуалізації даних використовувати останні версії застосунку "Приват24" або оновлену його web-версію.

"Інакше для актуалізації даних радимо звернутися з паспортом та ІПН в будь-яке відділення ПриватБанку", — повідомив представник банку, додавши карту відділень.

Скриншот. Джерело: ПриватБанк у FB

Раніше ми писали, що громадяни мають певні труднощі з купівлею нерухомості за програмою "єВідновлення". Зокрема, ПриватБанк може блокувати здійснення відповідної операції.

Також повідомляли, що отримати депозит померлої людини, що був клієнтом ПриватБанку, може виявитися дуже складним завданням. Фінустанова може ігнорувати вимоги щодо видачі коштів.