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ПриватБанк запустив нову технологію — що змінилось

20 січня 2025 14:21
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк запустив технологію RCS повідомлень — що треба знати
Мобільний застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Державна фінустанова "ПриватБанк" запустила оновлений функціонал каналу комунікацій для клієнтів. Йдеться про отримання RCS повідомлень від банку.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

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Технологія RCS повідомлень від ПриватБанку

"ПриватБанк запустив новий зручний та сучасний канал комунікацій з клієнтами через RCS, — йдеться у повідомленні.

Як зазначають у пресслужбі, ПриватБанк першим запустив новий канал зв'язку з клієнтами через RCS. Йдеться про сучасну технологію мобільних повідомлень. Сервіс доступний по всій країні поки що для Android-пристроїв, а згодом запрацює на пристроях iOS.

У фінустанові пояснили, що нова технологія комунікацій дозволить клієнтам банку:

  • отримувати персоналізовані повідомлення;
  • оперативно взаємодіяти з банком;
  • виконувати операції безпосередньо в сповіщеннях (отримувати акційні пропозиції банку, переходити до послуг).

Як налаштувати RCS повідомлення

Для того, щоб почати отримувати RCS повідомлення від ПриватБанку, потрібно змінити певні налаштування на гаджеті. Клієнтам не треба встановлювати спеціальні застосунки.

Для смартфону, що працює на Android 5.0 або вище, необхідно:

  • відкрити "Google Повідомлення";
  • у верхньому правому куті обрати "Налаштування";
  • знайти RCS-чати;
  • увімкнути RCS-чати.

"RCS (Rich Communication Services) — це інноваційна технологія від Google, яка порівняно зі звичайними SMS, дає більше можливостей безпечного інтерактивного спілкування з банком та підтримується найбільшими операторами України: Київстар, lifecell, Vodafone Україна", — наголосили у банку.

Нагадаємо, ПриватБанк встановив нові ліміти клієнтам, які замовляють зняття валюти для обміну у касах. Сума зросла учетверо — до 400 тис. гривень. 

Раніше ми писали, що у ПриватБанку пояснили, кому з клієнтів можуть скорочувати кредитні ліміти. Відповідне рішення, як правило, ухвалюють на основі аналізу багатьох чинників.

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15:04 Екскомандира 155 бригади затримали та готують підозру — деталі

15:00 На Львівщині чоловік завдав ударів співрозмовнику — рішення суду

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:53 Одноразова виплата за загиблих військових — як оформити одеситам

14:41 Експосадовець Мінсоцполітики отримав підозру — в чому причина

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