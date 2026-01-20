Тарифы для ФЛП в ПриватБанке — что изменилось для предпринимателей

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году физические лица — предприниматели (ФЛП), которые являются клиентами государственного ПриватБанка, не будут платить ежемесячную абонплату. Это касается активных предпринимателей, если они будут придерживаться одного, но важного условия.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Реклама

Читайте также:

Тарифы для активных ФОПов в ПриватБанке

Новая тарифная модель банка предусматривает, что активный бизнес снизит расходы на банковское обслуживание, если ежемесячные расходы с бизнес-карты будут достигать более 15 000 гривен. Кроме нулевой абонплаты ПриватБанк:

откажется от списания комиссии с ФОПов, которые будут вносить наличную выручку через терминалы самообслуживания (ТСП);

снизит тарифы на межбанковские платежи;

пересмотрит стоимость валютных операций.

ПриватБанк меняет подход в работе с ФОПами. Фото: ПриватБанк/Telegram

То есть ПриватБанк в работе с клиентами — предпринимателями начинает некий партнерский формат: финучреждение будет зарабатывать вместе с развитием бизнеса клиента.

"Мы сознательно отказываемся от подхода, когда предприниматель ежемесячно платит просто за факт существования счета. Активность бизнеса — это и есть ценность, за которую банк готов инвестировать в клиента", — сказал Евгений Заиграев, член правления ПриватБанка по вопросам корпоративного бизнеса и МСБ.

Что еще стоит знать

Напомним, что оформлять и оплачивать онлайн заказы в ПриватБанке стало удобнее за счет подключения LiqPay к Chekly. Теперь онлайн-расчеты от клиентов в Shopify-магазине будут происходить быстро, безопасно и удобно в любое время.

Оплачивать свои заказы через LiqPay клиенты смогут с помощью карты, через Apple Pay, Google Pay или "Оплатой частями".

Ранее стало известно, что ПриватБанк по-новому будет предоставлять кэшбек клиентам, которые будут выполнять денежные переводы. Известно, при каких условиях выплатят 100 000 гривен. Также мы писали, что в приложении Приват24 есть услуга по пополнению мобильного телефона. Ознакомиться с тарифами можно на сайте банка.