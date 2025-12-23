Международные переводы в ПриватБанке — для кого из клиентов изменили правила

Карта ПриватБанка и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Госфинучреждение "ПриватБанк" реализует новую программу начисления кэшбэков за международные переводы с картами Mastercard. Украинцы при выполнении определенных условий смогут получить компенсации за соответствующие операции до 100 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра госбанка.

Условия новой программы кэшбэка от ПриватБанка

В конце года банк запустил новую программу кэшбэка за международные переводы с картами Mastercard для своих клиентов. Ожидается, что будет действовать она до 5 апреля 2026 года.

Согласно условиям, ежемесячно участники программы смогут принять участие в розыгрыше кэшбэков от 250 до 50 тыс. грн, а также в конце акции стать владельцем максимального размера кэшбэка в 100 тыс. грн. При этом общая сумма кэшбэка, которую сможет получить один участник за все время акционного периода, будет неограничена.

Тем, кто хочет присоединиться к розыгрышу кэшбэка, необходимо будет:

либо получить международный р2р-перевод на карту Mastercard от ПриватБанка;

либо отправить международный денежный перевод с карты Mastercard Привата на иностранную карту Mastercard.

"Каждый международный перевод с карты на карту Mastercard автоматически участвует в розыгрыше кэшбэка", — поясняют в финучреждении.

Объявление. Источник: ПриватБанк

Как осуществить международный перевод и другие нюансы

Сейчас на осуществление международных переводов на карты Mastercard действуют сниженные тарифы от 1%. Сделать это можно, учитывая установленные ограничения военного положения, или через мобильное приложение "Приват24", или его веб-версию.

Осуществить отправку международного р2р перевода можно исключительно с валютной карты Mastercard от Привата.

Минимальный перевод может составлять 1 доллар или 1 евро (эквивалент), максимальный — 100 тыс. грн (эквивалент). За месяц лимит для денежных переводов на зарубежные карты равен 100 тыс. грн (эквивалент).



