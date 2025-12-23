Видео
Новые правила на переводы в ПриватБанке — кто получит бонус

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 07:01
Международные переводы в ПриватБанке — для кого из клиентов изменили правила
Карта ПриватБанка и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Госфинучреждение "ПриватБанк" реализует новую программу начисления кэшбэков за международные переводы с картами Mastercard. Украинцы при выполнении определенных условий смогут получить компенсации за соответствующие операции до 100 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра госбанка.

Читайте также:

Условия новой программы кэшбэка от ПриватБанка

В конце года банк запустил новую программу кэшбэка за международные переводы с картами Mastercard для своих клиентов. Ожидается, что будет действовать она до 5 апреля 2026 года.

Согласно условиям, ежемесячно участники программы смогут принять участие в розыгрыше кэшбэков от 250 до 50 тыс. грн, а также в конце акции стать владельцем максимального размера кэшбэка в 100 тыс. грн. При этом общая сумма кэшбэка, которую сможет получить один участник за все время акционного периода, будет неограничена.

Тем, кто хочет присоединиться к розыгрышу кэшбэка, необходимо будет:

  • либо получить международный р2р-перевод на карту Mastercard от ПриватБанка;
  • либо отправить международный денежный перевод с карты Mastercard Привата на иностранную карту Mastercard.

"Каждый международный перевод с карты на карту Mastercard автоматически участвует в розыгрыше кэшбэка", — поясняют в финучреждении.

ПриватБанк
Объявление. Источник: ПриватБанк

Как осуществить международный перевод и другие нюансы

Сейчас на осуществление международных переводов на карты Mastercard действуют сниженные тарифы от 1%. Сделать это можно, учитывая установленные ограничения военного положения, или через мобильное приложение "Приват24", или его веб-версию.

Осуществить отправку международного р2р перевода можно исключительно с валютной карты Mastercard от Привата.

Минимальный перевод может составлять 1 доллар или 1 евро (эквивалент), максимальный — 100 тыс. грн (эквивалент). За месяц лимит для денежных переводов на зарубежные карты равен 100 тыс. грн (эквивалент).

Ранее мы писали, какие действуют тарифы на пополнение мобильного через ПриватБанк. Известно, что финучреждение установило дополнительное взыскание в размере 1%.

Также мы рассказывали, что с нового года ПриватБанк установит комиссию за бесплатную услугу по отправке банковских карт. В частности, в Украине придется платить 80 грн.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
