Тарифи для ФОПів у ПриватБанку — що змінилося для підприємців

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році фізичні особи — підприємці (ФОП), які є клієнтами державного ПриватБанку, не платитимуть щомісячну абонплату. Це стосується активних підприємців, якщо вони дотримуватимуться однієї, але важливої умови.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Тарифи для активних ФОПів у ПриватБанку

Нова тарифна модель банку передбачає, що активний бізнес знизить витрати на банківське обслуговування, якщо щомісячні витрати з бізнес-картки сягатимуть понад 15 000 гривень. Окрім нульової абонплати ПриватБанк:

відмовиться від списання комісії з ФОПів, які вноситимуть готівкову виручку через термінали самообслуговування (ТСП);

знизить тарифи на міжбанківські платежі;

перегляне вартість валютних операцій.

ПриватБанк змінює підхід у роботі з ФОПами. Фото: ПриватБанк/Telegram

Отже, ПриватБанк у роботі з клієнтами-підприємцями започатковує такий собі партнерський формат: фінустанова зароблятиме разом із розвитком бізнесу клієнта.

"Ми свідомо відмовляємося від підходу, коли підприємець щомісяця платить просто за факт існування рахунку. Активність бізнесу — це і є цінність, за яку банк готовий інвестувати в клієнта", — сказав Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ.

Що ще варто знати

