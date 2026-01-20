Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси ПриватБанк відмовляється від тарифів для ФОП — що це означає

ПриватБанк відмовляється від тарифів для ФОП — що це означає

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 23:30
Тарифи для ФОПів у ПриватБанку — що змінилося для підприємців
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році фізичні особи — підприємці (ФОП), які є клієнтами державного ПриватБанку, не платитимуть щомісячну абонплату. Це стосується активних підприємців, якщо вони дотримуватимуться однієї, але важливої умови.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Реклама
Читайте також:

Тарифи для активних ФОПів у ПриватБанку

Нова тарифна модель банку передбачає, що активний бізнес знизить витрати на банківське обслуговування, якщо щомісячні витрати з бізнес-картки сягатимуть понад 15 000 гривень. Окрім нульової абонплати ПриватБанк:

  • відмовиться від списання комісії з ФОПів, які вноситимуть готівкову виручку через термінали самообслуговування (ТСП);
  • знизить тарифи на міжбанківські платежі;
  • перегляне вартість валютних операцій.
null
ПриватБанк змінює підхід у роботі з ФОПами. Фото: ПриватБанк/Telegram

Отже, ПриватБанк у роботі з клієнтами-підприємцями започатковує такий собі партнерський формат: фінустанова зароблятиме разом із розвитком бізнесу клієнта.

"Ми свідомо відмовляємося від підходу, коли підприємець щомісяця платить просто за факт існування рахунку. Активність бізнесу — це і є цінність, за яку банк готовий інвестувати в клієнта", — сказав Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, що оформлювати та оплачувати онлайн замовлення у ПриватБанку стало зручніше за рахунок підключення LiqPay до Chekly. Тепер онлайн-розрахунки від клієнтів у Shopify-магазині відбуватимуться швидко, безпечно та зручно у будь-який час.

Оплачувати свої замовлення через LiqPay клієнти зможуть зкарткою, через Apple Pay, Google Pay або "Оплатою частинами".

Раніше стало відомо, що ПриватБанк по-новому надаватиме кешбеки клієнтам, які виконуватимуть грошові перекази. Відомо, за яких умов виплатять 100 000 гривень. Також ми писали, що у додатку Приват24 є послуга з поповнення мобільного телефону. Ознайомитися з тарифами можна на сайті банку.

ФОП ПриватБанк банки бізнес банк
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації