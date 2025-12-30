ПриватБанк усовершенствовал сервисы для клиентов — что и для кого обновили

В ПриватБанке доступны новые возможности — что изменилось
Государственный "ПриватБанк" рассказал о новых возможностях для бизнес-клиентов. Новации позволят оперативно, безопасно и удобно принимать платежи от покупателей в любое время.
Об этом говорится в сообщении госфинучреждения на странице в социальной сети Facebook.
Что ПриватБанк предлагает бизнес-клиентам
Как отмечают в финучреждении, речь идет об улучшении процесса оформления и оплаты заказов в интернет-магазинах за счет подключения LiqPay к Chekly. Такое решение сразу позволит принимать онлайн-расчеты от клиентов в Shopify-магазине быстро, безопасно и удобно в любое время.
"Chekly × LiqPay: современный чек-аут для украинских Shopify-магазинов. Chekly дает магазинам быстрый, удобный и полностью локализованный чек-аут, а интеграция с LiqPay делает оплату знакомой и комфортной для украинских покупателей", — говорится в сообщении.
Подключение предоставит следующие преимущества:
- кастомную страницу чекаута, разработанную для украинского рынка;
- оплату через LiqPay: Apple Pay, Google Pay, карты украинских банков и PrivatPay;
- увеличение количества продаж благодаря апсейлам, кросс-сейлам и триггерам доверия;
- поддержку украинских служб доставки и полную локализацию;
- аналитику и маркетинговые инструменты в кабинете.
Также предполагается быстрое подключение Chekly × LiqPay и работу с Shopify без обременительных настроек.
Инструкция по подключению LiqPay к Shopify через Chekly
Для того, чтобы клиентам выполнить подключение Liqpay к Shopify-магазину через Chekly, необходимо:
- создать или активировать аккаунт на liqpay.ua;
- в разделе API скопировать public key и private key;
- зарегистрироваться или войти в Chekly;
- перейти к интеграциям: "Магазин" — "Интеграции" — "Методы оплаты"— "Liqpay";
- вставить ключи в настройки Chekly для подключения Liqpay;
- сохранить обновления в настройках и протестировать оплату.
После этого покупатели смогут рассчитываться за заказ через LiqPay удобно и безопасно — картой, через Apple Pay, Google Pay или "Оплатой частями".
Ранее мы сообщали, что международные P2P-переводы через "Приват24" позволят получить шанс выиграть ежемесячное денежное вознаграждение. Речь идет о кэшбэке от 250 грн.
Еще рассказывали, что для клиентов ПриватБанка действует акция, благодаря которой можно выиграть от 25 тыс. грн вознаграждения. Приобщиться к ней могут владельцы карт Mastercard.
