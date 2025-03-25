Выплаты жертвам Холокоста — какую сумму начислит ПриватБанк в 2025 году

Банкноты в гривнах и евро. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Государственный ПриватБанк начинает выплачивать денежные компенсации жертвам Холокоста. В 2025 году размер помощи бывшим узникам концлагерей и тем, кто пережил немецкую оккупацию, составляет 1,3 тыс. евро (58 240 грн).

Об этом сообщили в ПриватБанке.

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Выплаты в 1,3 тыс. евро — кто получит

Известно, что финансирует выплаты немецкое правительство, а украинский банк является единственным финансовым учреждением с полномочиями выплачивать компенсации жертвам нацизма на территории Украины в рамках компании Claims Conference.

"Чтобы получить компенсацию, достаточно предъявить паспорт. Подать заявление на получение выплат могут только те, кто соответствует условиям получения компенсации", — говорится в сообщении.

Претендовать на выплаты могут только те люди, которые лично пострадали во время Холокоста. ПриватБанк будет присылать SMS претендентам на выплаты. В то же время на сайте программы Claims Conference отмечается, что программа, в рамках которой происходят выплаты, будет действовать до 2027 года.

Что еще нужно знать

В 2025 году ПриватБанк, по случаю своего 33-го дня рождения, предоставит льготные условия новым клиентам-предпринимателям. Так, например, юрлицам, которые впервые зарегистрируют свои бизнес-счета, позволят не платить абонплату.

Тем временем Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) совместно с БФ "Право на защиту", окажет финансовую поддержку украинцам, проживающим в Сумской области. Известно, что зарегистрироваться на получение 11 тыс. грн помощи смогут жители Тростянецкой громады.

Также мы рассказывали, что травмированным во время обстрелов со стороны российской армии украинцам власти в разных городах начислят денежную компенсацию. Например, в Херсонской области людям выплачивают по 30 тыс. грн.