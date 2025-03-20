ПриватБанк скасував абонплату за деякі рахунки — деталі

ПриватБанк надасть клієнтам пільги — хто в списку
Держфінустанова "ПриватБанк" запровадила пільгові умови до свого дня народження для нових підприємців. Тим, хто відкриє перший бізнес-рахунок у банку у період акції, скасують абонплату.
Про це йдеться на сайті фінустанови.
Детальніше про скасування абонплати для бізнесу
Як зазначають у фінустанові, юридичні особи можуть скористатися можливістю відсутності абонплати, відкривши перші бізнес-рахунки у період до 30 квітня 2025 року. Пільгові умови до дня народження ПриватБанку діятимуть три місяці.
Як взяти участь в акції бізнесу
Для того, щоб стати учасником акції "Три місяці без абонплати для нових рахунків юросіб", потрібно відкрити рахунок юридичної особи в ПриватБанку та обрати такі тарифні пакети:
- "Бізнес Стандарт";
- "Бізнес Комфорт".
За результатом акції на учасників чекає винагорода у вигляді трьох місяців без плати за щомісячне обслуговування після відкриття рахунку юрособи.
З четвертого місяця бізнес-клієнти зможуть вибрати будь-який інший тарифний пакет у "Приват24 для бізнесу". Це можна зробити, перейшовши в налаштування та натиснувши "Тарифний план".
Для того, щоб взяти участь в акції, не потрібно реєструватися.
Терміни пільгового обслуговування:
- до 31 травня — якщо рахунок відкриють з 17 до 25 березня 2025 року;
- до 30 червня — рахунок відкриють з 26 березня до 25 квітня 2025 року;
- до 31 липня — якщо рахунок відкриють з 26 до 30 квітня 2025 року.
Бізнес-клієнти отримають сповіщення про акцію через push-повідомлення в мобільний застосунок "Приват24" та на е-пошту.
Раніше ми писали, що у ПриватБанку навесні будуть доступні різні бонуси за карткові перекази. Максимальний кешбек передбачений у розмірі до 3 тис. грн.
Також повідомлялося, що ПриватБанк продовжив пільгові тарифи на міжнародні перекази. Удвічі нижча ціна діятиме до кінця травня 2025 року.
Читайте Новини.LIVE!