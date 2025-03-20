ПриватБанк скасував абонплату за деякі рахунки — деталі

Відділення ПриватБанку в одному з українських міст. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Держфінустанова "ПриватБанк" запровадила пільгові умови до свого дня народження для нових підприємців. Тим, хто відкриє перший бізнес-рахунок у банку у період акції, скасують абонплату.

Про це йдеться на сайті фінустанови.

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Детальніше про скасування абонплати для бізнесу

Як зазначають у фінустанові, юридичні особи можуть скористатися можливістю відсутності абонплати, відкривши перші бізнес-рахунки у період до 30 квітня 2025 року. Пільгові умови до дня народження ПриватБанку діятимуть три місяці.

Акція банку. Джерело: ПриватБанк

Як взяти участь в акції бізнесу

Для того, щоб стати учасником акції "Три місяці без абонплати для нових рахунків юросіб", потрібно відкрити рахунок юридичної особи в ПриватБанку та обрати такі тарифні пакети:

"Бізнес Стандарт";

"Бізнес Комфорт".

За результатом акції на учасників чекає винагорода у вигляді трьох місяців без плати за щомісячне обслуговування після відкриття рахунку юрособи.

З четвертого місяця бізнес-клієнти зможуть вибрати будь-який інший тарифний пакет у "Приват24 для бізнесу". Це можна зробити, перейшовши в налаштування та натиснувши "Тарифний план".

Для того, щоб взяти участь в акції, не потрібно реєструватися.

Терміни пільгового обслуговування:

до 31 травня — якщо рахунок відкриють з 17 до 25 березня 2025 року;

до 30 червня — рахунок відкриють з 26 березня до 25 квітня 2025 року;

до 31 липня — якщо рахунок відкриють з 26 до 30 квітня 2025 року.

Бізнес-клієнти отримають сповіщення про акцію через push-повідомлення в мобільний застосунок "Приват24" та на е-пошту.

Раніше ми писали, що у ПриватБанку навесні будуть доступні різні бонуси за карткові перекази. Максимальний кешбек передбачений у розмірі до 3 тис. грн.

Також повідомлялося, що ПриватБанк продовжив пільгові тарифи на міжнародні перекази. Удвічі нижча ціна діятиме до кінця травня 2025 року.