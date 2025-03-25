Виплати жертвам Голокосту — яку суму нараховуватиме ПриватБанк у 2025 році

Банкноти у гривнях і євро. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Державний ПриватБанк розпочинає виплачувати грошові компенсації жертвам Голокосту. У 2025 році розмір допомоги колишнім в'язням концтаборів та тим, хто пережив німецьку окупацію, становить 1,3 тис. євро (58 240 грн).

Про це повідомили у ПриватБанку.

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Відомо, що фінансує виплати німецький уряд, натомість український банк є єдиною фінансовою установою, яка має повноваження виплачувати компенсації жертвам нацизму на території України в рамках компанії Claims Conference.

"Для отримання компенсації достатньо пред'явити паспорт. Подати заяву на отримання виплат можуть лише ті, хто відповідає умовам отримання компенсації", — йдеться у повідомленні.

Претендувати на виплати можуть тільки ті люди, які особисто постраждали під час Голокосту. ПриватБанк надсилатиме SMS претендентам на виплати. Водночас на сайті програми Claims Conference зазначається, що програма, в рамках якої відбуваються нарахування, діятиме до 2027 року.

Що ще потрібно знати

У 2025 році ПриватБанк, з нагоди свого 33-го дня народження, надасть пільгові умови новим клієнтам-підприємцям. Так, наприклад, юрособам, які вперше зареєструють свої бізнес-рахунки, дозволять не сплачувати абонплату.

Тим часом Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН) спільно з БФ "Право на захист", надасть фінансову підтримку українцям, які проживають у Сумській області. Відомо, що зареєструватися на отримання 11 тис. грн допомоги зможуть жителі Тростянецької громади.

Також ми розповідали, що травмованим під час обстрілів з боку російської армії українцям влада у різних містах нараховує грошову компенсацію. Наприклад, у Херсонській області людям виплачують по 30 тис. грн.