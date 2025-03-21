Виплати в Україні — кому і де нарахують 50 тис. грн

Люди тримають гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році українські громадяни, які фізично постраждали від російської агресії, мають право на одноразову фінансову допомогу від місцевої влади. Зокрема, до 50 тис. гривень виплачують жителям у Херсонській області.

Про це йдеться у рішенні Херсонської міської адміністрації.

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Хто може отримати допомогу у 2025 році

Як зазначається у рішенні Херсонської адміністрації, в регіоні у 2025 році затверджено міську програму "Соціальний захист", що передбачає надання громадянам грошову допомогу.

На виплати може розраховувати кожен житель регіону, який отримав поранення через збройну агресію Росії, зокрема, родичі загиблих від бойових дій та атак.

Розмір одноразової грошової допомоги залежить від віку громадянина, який отримав тілесне ушкодження через обстріли. Передбачені такі види виплат у разі отримання травм:

для дорослих на лікування тілесних ушкоджень — 20 тис. гривень;

для дітей на лікування тілесних ушкоджень — 30 тис. гривень.

Окрім того, Херсонська міська тергромада надає грошову допомогу родичам загиблих через російські обстріли на поховання. У такому випадку громадяни можуть розраховувати на допомогу у 50 тис. гривень.

Куди звернутися за фіндопомогою у Херсоні

Ті громадяни, яким необхідні гроші через отримання травм, можуть звернутися до районних рад у Херсоні.

Всю необхідну інформацію щодо документів та порядку оформлення виплат можна уточнити за номерами:

Дніпровський район — 099 25 35 491;

Корабельний район — 050 87 51 141;

Центральний район — 066 44 79 236.

В рамках програми "Соціальний захист" за останній рік влада міста виплатила для 390 осіб понад 10 млн гривень.

Нагадаємо, у Сумській області Товариство Українського Червоного Хреста приймає заявки від громадян на грошову допомогу. За цією програмою можна розраховувати на 40 тис. грн.

Також ми повідомляли, що до кінця березня мешканці Івано-Франківської області можуть зареєструватися на фінансову допомогу. БФ "Карітас" виплатить по 14 тис. грн бізнесу за працевлаштування людей.