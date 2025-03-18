Клієнти ПриватБанку втрачають гроші через збої у банкоматах — що треба знати

Банківська картка в банкоматі. Фото: УНІАН

Деякі українці скаржаться на погану роботу банкоматів державного "ПриватБанку". Громадяни втрачають кошти за однаковим принципом під час здійснення операцій.

Про це йдеться на порталі "Мінфін", де можна поспілкуватися з представниками банків.

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Детальніше про проблему з банкоматами ПриватБанку

На проблеми з банкоматами ПриватБанку скаржаться клієнти різних фінустанов. Дехто втрачає суми у кількасот гривень, а дехто — у кілька тисяч.

В одному з повідомлень громадянин розповів про невидачу коштів банкоматом з картки Універсал банку. Кошти пристрій списав, однак не видав.

"9 березня о 7.54 знімали кошти в приватбанківському банкоматі в Котельві, сума була 400 грн, картка Універсал банку, кошти порахувало, але не видало, написало, що будуть повернуті автоматично на картку, але ні в той день, ні на протязі наступного кошти не повернулися...!", — йдеться у зверненні.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Процедура повернення коштів складна. На порталі порадили звертатися до Універсалу банку, де фінустанова зробить по суті "чарджбек" з невдалого зняття готівки. Запит від Універсал банку оброблятиме ПриватБанк. Тривалість такої процедури від одного тижня до чотирьох чи довше, а інкасація є обов'язковою.

Однак бувають випадки, що декому зараховуються кошти фактично одразу. Так, в іншому повідомленні громадянин розповів про невидачу грошей банкоматом. Однак після звернення до банку та подачі заявки на повернення, йому не довелося чекати довго, адже кошти повернули на картку наступного дня.

"Київ. Банкомат Приват. Картка Приват. 7000 грн хотів зняти. З картки списались. Був звук підрахунку купюр на видачу, але вибило помилку — типу, сталася помилка, грошей не буде, чекайте повернення на карту. Потім банкомат взагалі перегрузився. Зробив заявку на повернення 29859014. Сказали чекати на інкасацію. До 14 днів наче... Наступного дня гроші повернулись на картку. Навіть інкасації не було", — йдеться у повідомленні.

Як не втрачати кошти у банкоматах

На порталі банку вказано, що банкомати інкасують щонайменше раз на тиждень, однак механізм повернення грошей може тривати довше. Так, у разі невидачі коштів з іншої фінустанови, вона має зробити заявки до ПриватБанку за інструкцією та регламентом. Триватиме це 5-30 днів і більше. Саме повернення грошей може забрати 180 діб часу.

Клієнти можуть знизити ризики втрати коштів у банкоматі. Є певні правила:

краще не користуватися незнайомими банкоматами;

знімати гроші краще у банкоматі фінустанови, що випустила картку;

не варто знімати одразу велику суму грошей за один раз.

Раніше ми писали, що у ПриватБанку є вимога з оновлення даних. Фінустанова просить надати дозвіл на розкриття його даних та банківської таємниці на території США, хоча клієнти не мають жодних зв′язків з цією країною.

Також ми розповідали, що ПриватБанк може не виплачувати гроші за вкладами та рахунками. Один із клієнтів розповів, що фінустанова відмовляється повертати кілька тисяч доларів.