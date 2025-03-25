Виплати у березні — хто і де отримає гроші від УВКБ ООН

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців у співпраці з БФ "Право на захист" виплатить грошову допомогу для жителів Сумської області. Реєстрація 26 березня буде доступна для однієї з громад.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру організації у Telegram.

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Як зазначається, грошова допомога від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй буде доступна жителям Тростянецької територіальної громади у Сумській області.

Кошти виплатять для особливо вразливих категорій людей. Розмір допомоги становить майже 11 тис. грн на кожного члена сім'ї (по 3,6 тис. грн за тримісячний період). А саме:

для внутрішніх переселенців (які переїхали за останні пів року);

для біженців (які повернулися додому після виїзду).

На виплати мають право:

громадяни, у кого поганий фінансовий стан, не більший за 5,4 тис. грн на одну особу в родині;

неповні сім'ї (де є лише батько чи мати) з неповнолітніми дітьми чи особами похилого віку;

домогосподарства, які складаються з людей похилого віку, які виховують неповнолітніх дітей;

сім'ї з особами з тяжкими хворобами чи інвалідністю.

Звертатимуть увагу на те, чи не реєструвались родини раніше на фінансову допомогу.

Як долучитися до програми допомоги на Сумщині

Реєстрація на фінансову допомогу відбудеться у середу, 26 березня, у місті Тростянець (Тростянецька ТГ). Адреса прийому: вул. Заводська, 2А (години роботи: 12:15-14:00). Українці зможуть потрапити на прийом, попередньо записавшись.

Контактний номер для попередньої реєстрації — 063 182 68 38.

У Сумській області протягом тижня також працюватимуть мобільні групи для реєстрації на фіндопомогу. За цим можна стежити в Telegram-каналі організації.

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