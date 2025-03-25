Виплати у березні — хто і де отримає гроші від УВКБ ООН

УВКБ ООН виплатить по 11 тис. грн — хто в списку
Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців у співпраці з БФ "Право на захист" виплатить грошову допомогу для жителів Сумської області. Реєстрація 26 березня буде доступна для однієї з громад.
Про це йдеться у повідомленні пресцентру організації у Telegram.
Умови програми допомоги від УВКБ ООН
Як зазначається, грошова допомога від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй буде доступна жителям Тростянецької територіальної громади у Сумській області.
Кошти виплатять для особливо вразливих категорій людей. Розмір допомоги становить майже 11 тис. грн на кожного члена сім'ї (по 3,6 тис. грн за тримісячний період). А саме:
- для внутрішніх переселенців (які переїхали за останні пів року);
- для біженців (які повернулися додому після виїзду).
На виплати мають право:
- громадяни, у кого поганий фінансовий стан, не більший за 5,4 тис. грн на одну особу в родині;
- неповні сім'ї (де є лише батько чи мати) з неповнолітніми дітьми чи особами похилого віку;
- домогосподарства, які складаються з людей похилого віку, які виховують неповнолітніх дітей;
- сім'ї з особами з тяжкими хворобами чи інвалідністю.
Звертатимуть увагу на те, чи не реєструвались родини раніше на фінансову допомогу.
Як долучитися до програми допомоги на Сумщині
Реєстрація на фінансову допомогу відбудеться у середу, 26 березня, у місті Тростянець (Тростянецька ТГ). Адреса прийому: вул. Заводська, 2А (години роботи: 12:15-14:00). Українці зможуть потрапити на прийом, попередньо записавшись.
Контактний номер для попередньої реєстрації — 063 182 68 38.
У Сумській області протягом тижня також працюватимуть мобільні групи для реєстрації на фіндопомогу. За цим можна стежити в Telegram-каналі організації.
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