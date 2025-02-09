Кредитный лимит в ПриватБанке — почему финучреждение блокирует услугу

Человек со смартфоном в руках. Фото: Unsplash

Государственное финансовое учреждение ПриватБанк вводит неожиданные ограничения для своих клиентов. Часто это происходит без какого-либо предупреждения.

Сообщение об этом появилось на портале "Минфин" в разделе, где пользователи жалуются на работу банков.

Читайте также:

Проблемы с ПриватБанком — что не нравится клиентам

Как рассказал клиент банка, он является владельцем депозита со значительной суммой, но это не помешало "ПриватБанку" ввести ограничения на финансовые операции мужчины.

"Если ищете надежный банк с адекватной кредитной системой — крайне не советую этот", — написал украинец.

Скриншот. Фото: Минфин

По его словам, ограничения, которые ввел банк, касались его карточных операций.

"Несмотря на наличие депозита в 92 500 грн и активное пользование картами, они снизили кредитный лимит до 0 грн",— рассказал он.

Что не так с верификацией в ПриватБанке

Клиенты считают, что банк недостаточно хорошо защищает их от мошенников, поэтому они просят, чтобы учреждение предоставило им право выбора способов верификации именно на случай забытых пин-кодов и доступов к "Приват24".

Например, один из пострадавших от аферистов гражданин отметил, что если злоумышленник нападет на свою жертву на улице и отберет телефон, то сможет подойти к банкомату и изменить пин-код банковской карты.

Ранее мы рассказывали, что "ПриватБанк" отказывается выдавать своим клиентам новые карты. Причина — банк продлил срок действия старых карт.

Также напомним, что у "ПриватБанка" появилась технология с RCS-сообщений для коммуникаций с банком. Однако сервис работает с интернетом.