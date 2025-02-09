Кредитний ліміт у ПриватБанку — чому фінустанова блокує послугу

Людина зі смартфоном в руках. Фото: Unsplash

Державна фінансова установа ПриватБанк запроваджує несподівані обмеження для своїх клієнтів. Часто це відбувається без будь-якого попередження.

Повідомлення про це з′явилося на порталі "Мінфін" у розділі, де користувачі скаржаться на роботу банків.

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Як розповів клієнт банку, він є власником депозиту зі значною сумою, але це не завадило ПриватБанку запровадити обмеження щодо фінансових операцій чоловіка.

"Якщо шукаєте надійний банк з адекватною кредитною системою — вкрай не раджу цей", — написав українець.

Скриншот. Фото: Мінфін

За його словами, обмеження, які запровадив банк, стосувалися його карткових операцій.

"Попри наявність депозиту у 92 500 грн та активне користування картками, вони знизили кредитний ліміт до 0 грн", — розповів він.

Що не так із верифікацією у ПриватБанку

Клієнти вважають, що банк недостатньо добре захищає їх від шахраїв, тому вони просять, щоби установа надала їм право вибору способів верифікації саме на випадок забутих пін-кодів та доступів до "Приват24".

Наприклад, один із постраждалих від аферистів громадянин зауважив, що якщо зловмисник нападе на свою жертву на вулиці та відбере телефон, то зможе підійти до банкомата та змінити пін-код банківської картки.

Раніше ми розповідали, що ПриватБанк відмовляється видавати своїм клієнтам нові картки. Причина — банк продовжив термін дії старих карток.

Також нагадаємо, що у ПриватБанка з′явилася технологія з RCS-повідомлень для комунікацій з банком. Проте сервіс працює з інтернетом.