Клієнтам ПриватБанку відмовляють у виплаті страхування від шахрайства — деталі

Відділення ПриватБанку у столиці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Один із клієнтів "ПриватБанку" розповів про проблеми, з якими зіткнувся під час необхідності отримання виплат в рамках оформленого пакета "Страхування від шахрайства". У зв'язку з певними правилами громадянам можуть відмовити у покритті фінансових втрат.

Про це йдеться у повідомленні на сайті "Мінфін".

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Громадянин розповів, що, будучи клієнтом ПриватБанку, кілька років мав страхування від шахрайства. Коли ж знадобилась допомога у фінансуванні через ситуацію з втратою коштів в інтернеті, у виплаті страхових відмовили.

"Обслуговуюсь в ПриватБанку дуже багато років, застрахований від шахрайства — трапилася ситуація під виглядом заробітку в телеграмі виманили гроші і заблокували, вимагаючи за розблокування величезну суму, переказав, ще раз вимагають поповнити і все не повернуть (привід — неправильно оформляв повернення)", — йдеться у повідомленні.

Чоловік звернувся до банку, написавши заяву про вимагання грошей. Згодом йому повідомили, що не додав витяг з реєстру досудового розслідування з поліції, хоча, стверджує, що особисто приносив у відділення. У підсумку клієнтові відмовили, вказавши, що це — "не страховий випадок".

У банку не відповіли на скаргу клієнта, проте на порталі українці почали коментувати ситуацію з відсутністю допомоги. Зокрема, пишуть, що такі історії непоодинокі і не є новиною.

"Страхові компанії охоче збирають страхові платежі, а коли доходить до страхових виплат, то вигадують будь-які причини, щоби не платити", — йдеться в одному з коментарів.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Послуга "Захист від шахрайства" у ПриватБанку

Як зазначається на порталі ПриватБанку, послуга додаткового захисту від фінансового шахрайства гарантує клієнтам повернення власних або кредитних коштів у разі шахрайських дій.

Зокрема, вказано, що серед ключових переваг послуги:

укладення договору страхування в застосунку "Приват24", навіть коли людина за кордоном;

договір працює в усьому світі;

відшкодування збитку до 200 тис. грн за популярними видами шахрайських дій.

Тарифи за послугу. Джерело: ПриватБанк

Раніше ми розповідали, що ПриватБанк запустив нову технологію з отримання RCS-повідомлень. Сервіс доступний для Android-пристроїв, а згодом з'явиться на пристроях iOS.

Також писали, що у ПриватБанку пояснили, кому з клієнтів загрожує скорочення кредитних лімітів. Такі рішення, як правило, ухвалюються на основі аналізу низки факторів.